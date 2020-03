Voerde/Hünxe. Fußball-Bezirksligist SV 08/29 Friedrichsfeld ist in der dritten Runde des Kreispokals ausgeschieden, SV Spellen und TuS Drevenack sind weiter.

Die Warnung hatte Dirk Lotz vor dem Spiel eindringlich ausgesprochen, die Worte verfehlten jedoch ihre Wirkung: Fußball-Bezirksligist SV 08/29 Friedrichsfeld ist in der dritten Runde des Kreispokals bei der klassentieferen DJK Barlo mit 0:2 (0:0) ausgeschieden. Der A-Kreisligist hatte zuvor schon den Landesligisten PSV Lackhausen aus dem Rennen geworfen.

„Wir haben über neunzig Minuten das Spiel bestimmt, waren vor dem Tor aber viel zu harmlos“, fand Trainer Lotz eine simple Erklärung für die Schlappe. „Das ist ärgerlich, aber jetzt können wir uns auf die Meisterschaft konzentrieren.“

Die beste Möglichkeit, die Gäste auf die Siegerstraße zu bringen, hatte in der zweiten Halbzeit Redon Brija, als er freistehend vor dem gegnerischen Torwart scheiterte. Barlo machte es besser und nutzte einen Fehler in der Rückwärtsbewegung bei den Friedrichsfeldern durch Ralf Groß-Hardt zum 1:0 (60.).

SV Spellen macht kurzen Prozess

„Das war deren erster Schuss aufs Tor“, so Lotz. 08/29 drängte danach auf den Ausgleich und fing sich eine Viertelstunde vor Schluss noch das 0:2 durch Tim Bölting ein. „Barlo hat es mit den wenigen Mitteln, die sie haben, geschafft, uns zu schlagen“, resümierte der Coach.

In der Meisterschaft gewann A-Kreisligist SV Spellen am 18. August vergangenen Jahres beim SV Krechting mit 5:1. Die zweite Auflage des Duells, diesmal im Pokal, endete noch deutlicher: Am Groelberg machte der SVS beim 5:0 (4:0) kurzen Prozess.

SV Krechting trifft zweimal ins eigene Tor

„Wir haben genauso gespielt, wie wir uns das vorgenommen haben“, freute sich Trainer Andre Feldkamp. Spellen zog sich etwas zurück und schaltete bei Ballgewinn auf schnelle Gegenangriffe gegen die entblößte Abwehr. Erfolgreich, denn schon nach 21 Minuten stand es 3:0 nach Toren von Niklas Hofmeister (6.) und Marco Launag (21.) sowie einem Eigentor der Gäste, die auch in der 35. Minute noch einmal zum Halbzeitstand ins eigene Netz trafen. Leroy Badu machte den Deckel drauf. „Ich hoffe, dass wir den Schwung jetzt in die nächsten Spiele mitnehmen“, so Feldkamp.

TuS Drevenack siegt in letzter Minute

Michael Skaletz macht sich am Sonntag auf eine Kreuzfahrt. Den Urlaub kann der Trainer der TuS Drevenack gut gelaunt antreten, denn im Duell zweier B-Kreisligisten setzte sich seine Mannschaft bei Rheingold Emmerich mit 1:0 (0:0) durch. Dabei schrammte die TuS, die mit Christian Grevenbroich und Marvin Döring zwei Einwechselspieler aus der zweiten Mannschaft dabei hatte, allerdings knapp an einer Verlängerung vorbei. Erst in der 90. Minute erzielte Marcel Wierzbicki das Tor des Tages.

Die Gelegenheit zu einem frühen Treffer verpasste Drevenack in der ersten halben Stunde, als die Gäste überlegen agierten, sich jedoch „nicht für den starken Auftritt belohnten“, so Skaletz. In der zweiten Halbzeit kam Emmerich besser ins Spiel und machte Druck, das bessere – und glücklichere – Ende hatte aber die TuS auf ihrer Seite.