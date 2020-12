Weihnachten mit dem "Special Team" namens Spazier

Dinslaken Eishockey-Spieler Dominick Spazier saß bei den Dinslaken Kobras in der Jugend mit seiner Frau Maike schon gemeinsam auf der Strafbank

Die sogenannten "Special Teams" spielen im Eishockey eine besondere Rolle. Special Teams sind Über- und Unterzahlformationen innerhalb einer Mannschaft und machen oft den Unterschied. Vor etwas mehr als zwölf Jahren, im Februar 2008, entwickelte sich im Nachwuchsteam des ERV Dinslakener Kobras eine ganz besondere Art von "Special Team". Die damals 16-jährige Maike Hanke wechselte vom EHC Wesel in den Dinslakener Nachwuchs. Sie galt als vielversprechendes Talent und ging mehrfach für die U-18-Nationalmannschaft aufs Eis. Ihr außergewöhnliches Können sollte auch in Dinslaken gefördert werden, also trainierte und spielte sie auch bei der männlichen Nachwuchsmannschaft mit. Einer, der damals zu den Führungsspielern gehörte und gleichzeitig auch schon für die Senioren spielte, war Dominick Spazier. Seit mittlerweile anderthalb Jahren sind beide glücklich verheiratet.

Eishockey-Fachmann Dominick kannte den Namen Maike Hanke schon

"Ich fand Maike damals direkt interessant und kannte ihren Namen auch schon, da ich mich schon immer sehr für Eishockey und die ganzen Statistiken interessiert habe", verrät Dominick Spazier. Aber es war kein lieblicher Check im Training, sondern die Zeit abseits vom Eis, die die beiden schließlich zusammen brachte. "Wir haben uns den Sommer über viel getroffen", erzählen beide in Erinnerungen schwelgend und ergänzen: "Das hat sich dann mit der Zeit so ergeben."

In der Mannschaft lange nichts erzählt

Erzählt haben sie das aber in der Mannschaft zunächst niemandem. "Wir wollten", erklärt Dominick Spazier, "das nicht an die große Glocke hängen und haben da versucht Sport- und Privatleben zu trennen."

Beim Gedanken an ein Paar auf dem Eis herrscht in jeglicher Vorstellung gleich viel Harmonie. Bei den Spaziers gab es diese aber nicht. "Wir konnten nicht immer gut miteinander", verrät das Ehepaar und lacht. Maike, die damals noch in der Defensive spielte und Angreifer Dominick spielten nicht in derselben Reihe. "Zum Glück", sagt Dominick und ergänzt mit einem Grinsen: "Denn wir sind beide sehr ehrgeizig und haben uns über Fehler des anderen oft aufgeregt." Froh ist er auch, dass die gegnerischen Spieler sich mit harten Checks gegen seine damalige Freundin zurückgehalten haben, denn da wären sicherlich die Fäuste geflogen, so viel ist sicher.

Trainer Wilfried Lahrfeld wusste auch nichts

Aber nicht nur die Teamkollegen, auch Trainer Wilfried "Wille" Lahrfeld wusste nichts von den beiden Turteltäubchen. Im Training neckte der damlige Kapitän seine Liebste, Coach Lahrfeld fand das überhaupt nicht witzig und verdonnerte ihn zu 20 Liegestütz. "Sowas habe ich dann ständig provoziert", blickt Maike Spazier freudig auf die alten Zeiten zurück.

Aus einer jugendlichen Liebe wuchsen die beiden über Jahre immer weiter zusammen und teilen sich seit mittlerweile sechs Jahren auch eine Wohnung in Dinslaken. "Vorher", berichtet das Paar, "haben wir eine Art Fernbeziehung zwischen Wesel und Dinslaken geführt." Mit dem Zug ging es meist hin und her, wobei am Wochenende ohnehin Eishockey auf dem Programm stand. Maike spielte damals aber nicht nur bei den Giftschlangen und in der U-Nationalmannschaft, sondern schaffte auch schnell den Sprung in die Frauen-Bundesliga beim EC Bergkamen. Bei den Bären war sie jahrelang als Stürmerin erfolgreich, ehe sie sich im vergangenen Jahr den Damen der Kobras anschloss, mit denen sie in der 2. Liga-Nord aktiv ist.

Neben dem Eishockey bleibt wenig Zeit

Viel Zeit füreinander hatten die beiden in all den Jahren also nicht. Eishockey bestimmt seit jeher neben dem Beruflichen den Alltag. Aber gerade diese Tatsache sieht Dominick auch als Schlüssel der glücklichen Beziehung. "Eishockey ist unsere Leidenschaft und wir haben viel Verständnis für den enormen Trainingsaufwand des anderen." Neben dem vielen Training bringt Eishockey auch meist enormen Reisestress mit sich. Maike musste in der Bundesliga durch ganz Deutschland reisen und selbst in der Regionalliga bei den Kobras bleibt für Dominick wenig Zeit: "Ich fahre Freitag nach der Arbeit sofort zum Auswärtsspiel, komme dann in der Nacht zurück und muss am Samstag auch wieder früh ins Bett, weil wir Sonntag dann erneut spielen", sagt das Urgestein der Giftschlangen. Auch der Freundeskreis der beiden hat viel mit Eishockey zu tun. Jahrelange oder ehemalige Teamkollegen und Freunde aus dem Sport. "Das passt ganz gut", lachen die beiden.

Ordner beim Spiel der Damen

Bei einem Heimspiel der Herren kann man davon ausgehen, dass Maike Spazier auf der Tribüne sitzt und ihrem Gatten die Daumen drückt. Andersherum war das nicht immer so, wie sie mit einem Schmunzeln verrät: "Ich habe in der Bundesliga gespielt und Dominick war nur einmal zuschauen." - "Das kann man nicht vergleichen", versucht er sich noch zu retten. Bei den Damen der Kobras war er auf jeden Fall schon Zaungast und half zuletzt sogar als Ordner mit.

Bei einem Blick auf die Trikots der Kobras fällt auf, dass sowohl bei den Damen als auch bei den Herren der Name "Spazier" über der Nummert 18 prangt. Was hat es damit eigentlich auf sich?

"Ich habe", verrät Dominick, "die Nummer von meinem großen Bruder Benjamin in der Jugend übernommen und bis heute behalten. " - "Ich", ergänzt Maike, "hatte eigentlich immer die Sieben, aber als diese belegt war und ich ja nun auch Teil der Familie bin, habe ich mich dann ebenfalls für die 18 entschieden."

Auch Neffe Liam trägt schon die 18

Auch das jüngste Familienmitglied Liam, der zehnjährige Sohn von Bruder Benjamin, trägt im Nachwuchs schon die Nummer 18 und könnte Dominick irgendwann bei den Senioren ablösen. Apropos Nachwuchs. Darf sich die Kobra-Gemeinde auf Zuwachs freuen?

"Wir sind in einem Alter, wo Kinderplanung definitiv eine Rolle spielt und wollen künftig auch ein Haus zusammen kaufen", verrät das Ehepaar Spazier. Ob der Nachwuchs dann am Ende auch wirklich bei den Kobras landet, lassen sie einmütig offen. "Jedes Kind soll selbst entscheiden, welchen Sport es ausüben möchte", sagt Dominick. Aus dem Hintergrund meldet sich aber gleich seine Frau lachend zu Wort: "Wenn dann die Nummer sieben frei ist, bekommt es die sieben."

Gemeinsame Workouts im Wohnzimmer

Nachwuchs, Haus und was ist mit Eishockey? "Ich habe mich", erklärt Dominick, "schon damit beschäftigt, wie lange ich noch spiele. Ich bin beruflich ziemlich eingespannt und wenn die Familie größer wird, dann gäbe es natürlich schon die Option, kürzer zu treten. Aber in der aktuellen Situation kann ich nicht einfach aufhören." Bei Ehefrau Maike sieht das ähnlich aus: "Ich würde eigentlich auch nach einer möglichen Schwangerschaft weiterspielen. Eishockey ist für mich seit einiger Zeit nur noch Hobby. Was mir gerade in der aktuellen Zeit auch fehlt, ist das Miteinander im Team und das möchte ich auch künftig nicht missen." Fitgehalten haben die beiden sich im Zuge der Pandemie meist zusammen. Workouts im Wohnzimmer gehören mittlerweile zum geregelten Alltag.

Anders als sonst wird in diesem Jahr aber das Weihnachtsfest bei der Familie Spazier. Ein Festessen mit den Verwandten fällt pandemiebedingt aus. Zeit zu zweit. Zeit mit dem Special Team.