Wacker Dinslaken wehrte sich lange gegen den Spitzenreiter

Im Nachholspiel der Fußball-Kreisliga A setzte sich Rot-Weiß Selimiyespor Lohberg mit 3:0 (1:0) gegen Gelb-Weiß Hamborn durch. Bereits in der dritten Minute gingen die Gastgeber durch Abdullah Barut in Führung. In der 12. Minute gerieten die Lohberger dann aber in Unterzahl, als sich Ismail Hamzaoglu über eine Spielsituation echauffierte und im Ton vergriff, was Schiedsrichter Tobias Wegner als Beleidigung interpretierte.

In der 49. Minute legte Tariel Avdalyan in Unterzahl das 2:0 nach, ehe die Hamborner sich dann innerhalb von zehn Minuten (63., 73.) mit zwei gelb-roten Karten selber schwächten. Drei Minuten später sorgte Yakup Ince für den Endstand.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

„Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft. Wir sind früh in Führung gegangen und haben uns auch in Unterzahl sehr gute Chancen erspielt. Taktisch und defensiv haben wir sehr gut gearbeitet“, lobte RWS-Trainer Ugur-Deniz Aydin sein Team.

SC Wacker Dinslaken – Genc Osman II 0:2 (0:0). Der SC Wacker verkaufte sich gegen den Tabellenführer teuer, musste letztlich aber eine Niederlage hinnehmen. „Kämpferisch war das astrein. Genc hatte zwar Chancen ohne Ende, aber wir haben uns mit einer Fünferkette hinten reingestellt und die sind daran verzweifelt“, lobte Wacker-Coach Marcel Antonica die Defensivleistung seiner Mannschaft.

In der Schlussphase (78., 85.) mussten die Gastgeber dann doch noch zwei Gegentreffer hinnehmen. Vor dem zweiten Gegentor konnte SCW-Keeper Marco Küllenberg noch einen Strafstoß parieren, doch der Nachschuss war dann drin.