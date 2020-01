Wacker Dinslaken geht mit drittem Trainer in die Rückrunde

„Im Fußball ist nichts sicher.“ So oder so ähnlich hört und liest man es oft von Profifußballern, Trainern, Managern oder Beratern. Doch die allseits beliebte Floskel gilt auch für die Kreisliga. In der Sommervorbereitung war man sich beim SC Wacker Dinslaken noch sicher, mit Benjamin van de Loo den richtigen Trainer gefunden zu haben, um die Mission Klassenerhalt zu meistern. Doch relativ schnell wurde den Verantwortlichen klar, dass es zwischen Mannschaft und Trainer nicht so passt, wie man es sich vorgestellt hatte. Schon nach sieben Spieltagen entschied man sich getrennte Wege zu gehen, obwohl man mit acht Punkten auf dem neunten Tabellenplatz eigentlich recht gut dastand.

Julien Wans, der in der Aufstiegssaison noch an der Seitenlinie stand, aus beruflichen Gründen aber kürzertreten wollte und mit der Aufgabe als Sportlicher Leiter schon genug zu tun hatte, sprang in die Bresche und übernahm seine alte Mannschaft erneut als Coach. Aus den restlichen sechs Partien des Jahres sammelte Wans mit seinem Team weitere vier Punkte. Somit überwintern die Dinslakener mit zwölf Punkten auf Platz zwölf. Da vor der Saison der Klassenerhalt als absolutes Ziel ausgegeben wurde, ist man aktuell voll auf Kurs.

Wans warnt jedoch davor, sich zu früh zu sicher zu sein, da alles noch eng beieinander liegt und die sechs Punkte Vorsprung auf den Letzten Yesilyurt Möllen kein beruhigendes Polster sind. Gerade weil Yesilyurt in der Winterpause einiges umgekrempelt hat und viele neue Spieler verpflichtet hat, hält Wans die Möllener noch lange nicht für einen sicheren Absteiger. Obwohl der sportliche Leiter und Interimscoach mit dem bisherigen Verlauf der Saison recht zufrieden ist, ist er sich sicher, dass einige Punkte verschenkt wurden: „Gerade zu Beginn der Saison haben wir sicherlich Punkte liegen lassen. Da ging es noch gegen machbare Gegner. Die drei Spiele die wir unentschieden gespielt haben, hätten wir gewinnen müssen.“

Die Gründe dafür sieht er vor allem im Fehlen von einigen Leistungsträgern der Vorsaison. Da wäre zum Beispiel Kai Stieler, Kapitän und Stammtorhüter, der die gesamte Saison aufgrund eines Achillessehnenrisses ausfällt.

Drei Spieler gehen

Trennen wird sich Wacker im Winter von Julien Kurz und Pierre Wagner, die laut Wans nicht richtig ins Mannschaftsgefüge gepasst haben. Außerdem wechselt Umut Yilmaz zum Bezirksligisten Friedrichsfeld. „Das ist schade, aber der Junge ist auch eigentlich zu gut für die Kreisliga. Er hat hier ein Jahr lang Vollgas gegeben, deswegen werden wir ihm da auch keine Steine in den Weg legen“, so Wans. Der Verein befindet sich aktuell noch in Gesprächen mit potenziellen Neuzugängen, die die Lücke die er in der Offensive hinterlässt füllen können. Den Start in die Rückrunde hält er für besonders wichtig: „Wir müssen zusehen, dass wir Anfang des Jahres direkt zwei, drei Spiele gewinnen. Dann wird der Abstand nach unten wahrscheinlich zu groß um wirklich noch in Gefahr zu geraten.“

Direkt beteiligt sein wird er dabei jedoch nicht, denn der 29-jährige steht kurz vor dem Abschluss seines Lehramt-Studiums und hat mit Masterarbeit und bevorstehendem Referendariat alle Hände voll zu tun. Deshalb hat er sowohl den Posten auf der Trainerbank als auch den des Sportlichen Leiters abgegeben. Übernehmen wird bis zum Saisonende der 1. Vorsitzende Sebastian Herms, der Wans bereits als Co-Trainer unter die Arme gegriffen hat und die Mannschaft bestens kennt. Sein Ziel ist einfach und klar: „Wir wollen so schnell wie möglich den Klassenerhalt klarmachen. Nichts anderes zählt.“

Für die neue Saison steht bereits ein neuer Trainer in den Startlöchern. Manches ist eben doch sicher, selbst im Fußball.