Fünf Jahre ist es her, da verkündete Bastian Schwengers seinen Abgang vom TV Jahn Hiesfeld und schloss sich den Handballern des MTV Rheinwacht Dinslaken an. Nach dem Aufstieg in die Oberliga und einem weiteren Jahr in der Spielklasse zog es den Mittelmann dann in die starke Oberliga Westfalen zum FC Schalke. Bei den Königsblauen war Schwengers jetzt drei Jahre aktiv, möchte zur nächsten Saison aber wieder für seinen Heimatverein TV Jahn in der HSG Hiesfeld/Aldenrade auflaufen.

Die Verbindung nach Dinslaken ist nie abgerissen, alleine schon, weil Vater Michael im Vorstand des Oberligisten HSG tätig ist. Dieser soll sich bei dem Wechsel allerdings rausgehalten haben. „Der hat damit nichts zu tun“, versichert Schwengers und erklärt weiter: „Für mich war schon klar, dass ich irgendwann zurückkehren würde, nur der Zeitpunkt nicht. Das hat sich jetzt so ergeben und ich freue mich darauf, obwohl das keine Entscheidung gegen Schalke war, sondern eher für die HSG.“

Schwengers kommt nur im Falle des Klassenerhaltes

Dass er auf Schalke geschätzt wird zeigt auch, dass Schwengers seit einem Jahr dort die F-Jugend trainiert. Diese Tätigkeit möchte er auch in Zukunft beibehalten, die Beweggründe für seinen Wechsel sind andere: „In der Oberliga Westfalen ist der Aufwand alleine von den Auswärtsfahrten sehr hoch. Dazu kommt die Fahrerei nach Gelsenkirchen zu jedem Training und jedem Spiel. Da habe ich bei der HSG schon deutlich kürzere Wege.“

Einen kleinen Haken an der Sache gibt es aber noch, denn Schwengers wechselt nur im Falle des Klassenerhalts. Bei dem mittlerweile allerdings unwahrscheinlichen Szenario des Abstiegs müssten sich die HSG-Verantwortlichen also eventuell erneut nach Verstärkungen umsehen. „Wir wollen uns weiter in der Oberliga etablieren“, hat der Regisseur schon eine klare Zielsetzung für die kommende Saison.

Auf der rechten Außenbahn verpflichtete die HSG mit John Krölls einen weiteren ehemaligen Hiesfelder. Der Linkshänder spielte bis zur C-Jugend beim TV Jahn und ist derzeit beim SV Neukirchen in der Verbandsliga aktiv.