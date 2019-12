Dinslaken. Seit Wochen haben die Dinslaken Kobras mit Krankheiten und Verletzungen zu kämpfen und können so gut wie nie in Bestbesetzung aufs Eis gehen.

Vanek verzweifelt bei Dinslaken Kobras am Verletzungspech

Bei den Spielen der Dinslakener Kobras in der Eishockey-Regionalliga gibt es viele gängige Rufe von den Zuschauerrängen. Ein beliebter Schlachtruf ist „Kobras geben niemals auf“. Hinter diesem Ruf steckt momentan mehr, als man zunächst vermutet, denn der Eishockey-Regionalligist gibt wirklich niemals auf. Seit Wochen oder gar Monaten haben die Giftschlangen mit Krankheiten und Verletzungen zu kämpfen und können so gut wie nie in Bestbesetzung aufs Eis gehen.

Nur sieben Spieler beim Training

Auch an diesem Wochenende stehen wieder zwei wichtige Punktspiele in der vierthöchsten Eishockeyliga auf dem Programm. Am Freitag um 20.30 Uhr geht es für die Mannschaft von Trainer Milan Vanek zunächst zum amtierenden Meister, dem Herforder EV. Zwei Tage später treten die Kobras um 18 Uhr bei den Ratinger Ice Aliens an.

Das Problem bei den Dinslakenern ist längst bekannt. Zahlreiche Spieler haben sich verletzt oder fehlen krank. Dazu kommen noch die üblichen Ausfälle aus beruflichen Gründen, wie zum Beispiel Verteidiger Marvin Linse und Kapitän Benedikt Hüsken. Verteidiger Moritz Hofschen war am Dienstag einer von nur sieben Spielern beim Training, aber auch er musste die Einheit mit Schmerzen abbrechen. Ein Fragezeichen steht hinter den Einsätzen von Tommy Kuntu-Blankson, Sven Schiefner und Jesse Parker.

Parkers Einsatz ist noch fraglich

Kuntu-Blankson lief in der Vorsaison noch für die Dragons aus Herford auf, war unter der Woche aber aus gesundheitlichen Gründen ebenso wie Schiefner und Macaj nicht mit dabei. Ob Kontingentspieler Parker auflaufen kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden. Der kandische Angreifer hatte sich in der Vorwoche am Fuß verletzt.

Milan Vanek ist derzeit also nicht zu beneiden. Den Kopf in den Sand stecken möchte der Übungsleiter aber nicht: „Ich bin momentan wirklich verzweifelt. Es ist auch jede Woche das Gleiche, aber was soll ich machen? Es bringt alles nichts. Wir werden auf jeden Fall nicht aufgeben. In Neuwied haben wir uns auch sehr gut geschlagen, und das probieren wir in den kommenden Spielen auch wieder.“

Ein Blick auf die Tabelle verrät, wie wichtig dieses Wochenende für den Saisonverlauf der Giftschlangen ist. Herford steht auf dem dritten Platz und ist gegen die Kobras der klare Favorit. Die Aliens aus Ratingen hingegen haben vier Zähler weniger als Vaneks Schützlinge gesammelt und könnten den Abstand verkürzen. Das gilt es für die Kobras um jeden Preis zu verhindern.