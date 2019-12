Urgestein des MTV Rheinwacht Dinslaken wird 50

Happy Birthday, Kai Schmitz! Kaum zu glauben: Der Dauerbrenner aus der Handball-Abteilung des MTV Rheinwacht feiert heute bereits seinen 50. Geburtstag. Im Sommer durfte „Schmille“ im hohen Handball-Alter mit der dritten Mannschaft noch den Aufstieg in die Landesliga bejubeln. Auch in den letzten Wochen lief er weiter für das Team in der neuen Klasse auf.

Häufiger auf den Tennisplatz

So langsam hat der leidenschaftliche Anhänger der Fußballer vom MSV Duisburg allerdings den Rückzug vom aktiven Handball eingeläutet, steht dafür häufiger und mit großem Spaß auf dem Tennisplatz. Wenn irgendwo Not am Mann ist, wird Kai Schmitz aber sicher auch beim MTV wieder aushelfen, so wie er es in den letzten Jahrzehnten häufig getan hat. Von der ersten bis zur fünften Mannschaft sammelte der Sozialwart der Dinslakener Handball-Abteilung Einsätze, sein Stammteam war lange die „Zweite“, wo er als Kreisläufer und knallharter Abwehrspieler überzeugte.

Auch abseits des Parketts ist „Schmille“ immer zur Stelle, wenn er gebraucht wird. Egal ob’s um Kontakte zu Sponsoren geht, Koordination von Fanaktivitäten oder als Ordner bei den Heimspielen des Regionalliga-Teams. Einer seiner größten Geburtstagwünsche ist dann auch nicht von ungefähr der Klassenerhalt der ersten Mannschaft.