TV Voerde verliert das Verfolgerduell in Bonn deutlich

Als Tabellenzweiter der NRW-Liga reisten die Tischtennis-Damen des TV Voerde zum Dritten Fortuna Bonn – und waren in der früheren Bundeshauptstadt völlig chancenlos. Mit 1:8 mussten sich die Voerderinnen in der Fremde geschlagen geben. Marion Schmidt, die beim 0:7-Rückstand in der Verlängerung des fünften Satzes mit dem einzigen TVV-Punkt des Abends die Höchststrafe verhinderte, wollte hinterher auch nichts beschönigen. „In dieser Deutlichkeit haben wir das zwar nicht erwartet, aber Bonn ist gegen uns komplett angetreten und war in dieser Besetzung richtig stark. Die einzelnen Ergebnisse zeigen ja auch, dass wir überhaupt keine Chance hatten“, gab Schmidt zu. Neben ihrem 3:2-Erfolg konnte nur das Doppel mit Iris Herrmann und Heike Luckmann zum Auftakt noch einen Satzgewinn verbuchen, alle anderen Matches gingen ganz glatt an Bonn.

Landesliga, Herren

Erfolgreicher verlief der Spieltag für die Herren des TVV, die sich beim TV Mehrhoog mit 9:6 durchsetzen konnten. Voerde gewann mit Hasenwinkel/Gerau und Baumgartner/Bergmann gleich die ersten beiden Doppel, doch Mehrhoog ließ sich nicht abschütteln. Beim Stand von 3:3 – Baumgartner hatte noch ein Einzel gewonnen – setzte sich der Gast dann durch weitere Siege von Rybienski, Steinkamp, Gerau und erneut Baumgartner ab. Bergmann und Steinkamp machten den Sack später zu.

Ligakonkurrent TV Bruckhausen verlor beim TTV Rees-Groin mit 3:9. Dabei war es mit den Doppelerfolgen von Zak/Klott und Kucharski/Durczak noch gut losgegangen, doch nur Thomas Rogon konnte anschließend noch einen Punkt beisteuern. „Das Ergebnis ist vielleicht etwas zu hoch ausgefallen, aber der Sieg für Rees natürlich verdient. Wenn wir nächste Woche gegen Schlusslicht Wesel gewinnen, haben wir trotzdem ein ausgeglichenes Punktekonto“, nahm Spitzenspieler Michael Kucharski die Schlappe beim heimstarken Kontrahenten nicht allzu schwer.

Bezirksliga, Herren

Der MTV Rheinwacht Dinslaken mischt weiter ganz oben mit. Gegen den Hülser SV setzten sich die Dinslakener mit 9:5 durch. „Jetzt wollen wir auch das letzte Spiel in Hamborn gewinnen und dann in der Rückrunde noch einmal angreifen“, sagt Pressesprecher Johannes Grunwald. Im neuen Jahr soll dann auch Niklas Hülskamp, aktuell souveräne Nummer eins der Reserve in der Bezirksklasse, in die „Erste“ zurückkehren. „Dann sind wir sicher noch einmal etwas stärker“, glaubt Grunwald. Der MTV gewann mit Rach/van Staa, Holtkamp/Hayaneh und Grunwald/Joschko gleich alle drei Doppel. In den Einzeln punkteten dann noch Rach (2), Joschko (2), Grunwald und van Staa.

Bezirksklasse, Herren

In einem hart umkämpften Derby trennten sich die Reserven des MTV Rheinwacht und des TV Voerde nach mehr als dreieinhalb Stunden mit 8:8. Auch die Satzbilanz war mir 33:33 völlig ausgeglichen. Rheinwacht hatte am Ende gerade einmal sechs Bälle mehr gewonnen. Die Gäste aus Voerde führten durch Siege von Schmidt/Meyer, Achten/Fröhlich, Hofrichter (2), Meyer, Fröhlich, Schmidt, Achten schon mit 8:6. Doch der erst 14-jährige Alexander Schiemann Molina mit seinem zweiten Einzelerfolg sowie das Abschlussdoppel mit Niklas Hülskamp und Fabian Schmitz, ebenfalls mit ihrem zweiten Tagessieg, retteten Rheinwacht das Remis. Vorher hatten noch Hülskamp (2), Fabian Schmitz und Dennis Schmitz für den MTV gepunktet. „Wir hatten das 9:6 zwar schon in der Hand, am Ende geht das Ergebnis aber in Ordnung. Es war ein langes und spannendes Derby“, war Torsten Schmidt vom TVV nicht unzufrieden.

Im Kampf um den Klassenerhalt verlor die SGP Oberlohberg bei einem direkten Konkurrenten deutlich. Post Oberhausen II mussten sich die „Dörfler“ mit 3:9 geschlagen geben. Obwohl sich einige Stammspieler wieder fit gemeldet hatten, waren die Oberlohberger in der Nachbarstadt überraschend chancenlos. Lediglich das SGP--Doppel mit Heni/Gerber sowie Heni und Langel im Einzel konnten etwas holen.