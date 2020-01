TV Voerde stolperte in Kleve gegen den Tabellenletzten

Der Start in das neue Jahr verlief für die Tischtennis-Damen des TV Voerde alles andere als gut. Bei WRW Kleve III scheiterten die Voerderinnen überraschend mit 5:8. Überraschend, weil Kleve bis dato noch keine Begegnung gewonnen hatte und die TVV-Damen oben in der NRW-Liga mitmischen.

Nachdem zu Beginn bereits beide Doppel an die Gastgeberinnen gegangen waren, unterlagen auch Marion Schmidt und Jutta König in den Einzeln. Iris Herrmann war es dann, die den ersten Punkt für den TVV holte und das Geschehen zusammenfasste: „Wenn du mit 0:4 hinten liegst, dann ist das natürlich schwer aufzuholen.“

Im weiteren Verlauf konnte Herrmann noch ein weiteres Mal punkten. Dazu holten Jutta König (2) und Heike Luckmann Punkte für den TVV. Der Grund für die Niederlage war für Herrmann schnell ergründet: „Kleve spielt in dieser guten Besetzung normalerweise nicht. Sonst würden die mit Sicherheit auch nicht da unten stehen.“

Landesliga, Herren

Bei den Herren des TV Voerde lief es deutlich besser. Im Heimspiel gegen BW Veert setzten sich die Voerder mit 9:3 durch. Mit einem so deutlichen Ausgang war im Vorfeld nicht zu rechnen, denn die Gastgeber lagen nur einen Punkt vor Geldern. Nach einem 1:2-Rückstand nach den Doppeln, wo lediglich Jens Baumgartner und Alexander Bergmann punkteten, legte der TVV in den Einzeln kräftig nach und gewann gleich vier am Stück. Die sichere 5:2-Führung schmolz allerdings nach der Niederlage von André Steinkamp. Hintenraus behielt der TVV aber die Nerven und machte mit vier weiteren Siegen kurzen Prozess. Doppelt erfolgreich waren im Einzel Jens Baumgartner, Thomas Hasewinkel und Jan Robin Rybienski. Außerdem punkteten Tobias Hofrichter und Alexander Bergmann. TVV-Spieler Rybienski wollte den Sieg aber nicht überbewerten: „Wir haben zwar 9:3 gewonnen, in Sätzen aber nur 30:18. Das sieht dann zunächst deutlicher aus, als es wirklich war. Dennoch haben wir in den Einzeln wirklich gute Leistungen gezeigt und verdient gewonnen.“

Durch den Sieg des TVV gelang den Herren des TV Bruckhausen der Sprung auf den achten Tabellenplatz. Beim Meidericher TTC 47 setzte sich der TVB knapp mit 9:7 durch. Im Doppel waren Bernd Zak und Markus Heuckeroth bereits glatt in drei Sätzen erfolgreich und sicherten den Gästen den ersten Zähler. Nach vier Siegen in den Einzeln durch Matthias Durczak, Michael Kucharski, Heuckeroth und Zak zogen die Bruckhausener dann auf 5:2 weg. Ganz so einfach wie es zunächst schien, war es dann aber nicht. Von den folgenden fünf EInzeln gewann lediglich Kucharski seine Partie und den Gastgebern gelang der Ausgleich zum 6:6. Doch der TVB bot den Duisburgern weiterhin erfolgreich die Stirn und setzte sich durch Heuckeroth und Zak auf 8:6 ab. Als Thomas Rogon dann sein Einzel verlor, mussten Zak und Heuckeroth erneut im Doppel ran. Das Duo war erneut erfolgreich und sicherte dem TVB den 9:7-Sieg. Bruckhausens Pressesprecher Dieter Kucharski zog sein Fazit: „Das Spiel hätte auch deutlich eher zu Ende sein können, aber wir hatten einen kleinen Durchhänger. Besonders loben muss man Markus Heuckeroth und Michael Kucharski, die haben wirklich super gespielt.“

Bezirksklasse, Herren

Neues Jahr, alte Serie heißt es bei den Herren der SGP Oberlohberg. Die „Dörfler“ verloren bereits das achte Spiel in Folge. Beim direkten Tabellennachbarn Falken Rheinkamp IV unterlag die SGP mit 3:9. Während im Doppel noch Kai Baumgartner und Andreas Bassier punkteten, hielt in den Einzeln nur Karim Heni mit zwei Siegen die Fahne oben. „Wir mussten aufgrund der Verletzten erneut einige Spieler ersetzen“, begründete SGP-Mannschaftssprecher Andreas Bassier die Niederlage.

Deutlich besser lief es da bei der Zweitvertretung des MTV Rheinwacht Dinslaken, die sich mit 9:3 gegen den TTC Homberg II durchsetzte. Den Dinslakenern gelangen im Doppel gleich zwei Punkte durch die Paarungen D. Schmitz/Lehmann und Hayajneh/Hassel. In den Einzeln punkteten dann Fabian Schmitz (2), Dennis Schmitz, Klaus Hassel, David Hayajneh, Ralf Lehmann und Alexander Schiemann-Molina.

Die zweite Mannschaft des TV Voerde setzte sich wie erwartet souverän mit 9:1 gegen das Schlusslicht Spvgg. Sterkrade-Nord durch. In den Doppeln glänzten die Paarungen Meyer/Schmidt, Merk/Beeck und Achten/Fröhlich. Der Punkteregen ging im Einzel so weiter, einzig Nils Fröhlich musste sich geschlagen geben. Im Einzel gewannen Ralf Merk (2), Marco Achten, Sven Meyer, Torsten Schmidt und Christian van Beeck ihre Spiele deutlich.