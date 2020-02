TV Voerde gewinnt das Derby gegen Bruckhausen deutlich

In der Tischtennis-Landesliga hat der TV Voerde gegen den Lokalrivalen TV Bruckhausen einen wichtigen 9:3-Sieg eingefahren und steht auf dem vierten Platz. Der TVB muss als Neunter aktuell in die Relegation. „Das war ein ziemlich guter Anschluss an die Woche davor. „Wir wussten, dass es schwer wird, aber wir waren von Anfang an dabei und haben in den Doppeln den Grundstein gelegt. Das war ein wichtiger Schritt Richtung Klassenerhalt“, befand Voerdes Kapitän Jan Robin Rybienski.

„Voerde war besser und der Sieg ist verdient. Dass wir alle drei Doppel verloren haben, ist natürlich bitter“, resümierte TVB-Pressesprecher Dieter Kucharski.

Die Punkte für den TVV holten Jens Baumgartner/Alexander Bergmann, Thomas Hasenwinkel/Tobias Hofrichter sowie Rybienski und André Steinkamp im Doppel sowie Baumgartner, Rybienski (jeweils 2), Steinkamp und Hasenwinkel im Einzel. Für den TVB punkteten Michael Kucharski sowie Bernd und Thomas Zak.