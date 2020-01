TV Jahn Hiesfeld testet zwei Neue: Can Yilmaz und Ömer Akbel

Zwar hatten seine Hiesfelder den Test gegen Fußball-Landesligist SV Scherpenberg am Freitagabend irgendwie mit 3:1 (3:1) gewonnen. Doch TV-Jahn-Trainer Markus Behnert wirkte alles andere als glücklich. „Die zweite Halbzeit war ein Fehlpassfestival, die erste Hälfte war nur nach unserem Ausgleichstor besser“, bemerkte Behnert kritisch.

Der hielt sich auch ein wenig bedeckt, was den Testeinsatz seiner Neulinge anbetraf. Der von Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen geholte Ahmet-Malik Uzun bot im zentralen Mittelfeld eine solide Partie. „Es war okay“, wie Behnert den 70-Minuten-Auftritt beschrieb.

Ganz vorn mühte sich über die gleiche Distanz Can Yilmaz. Der Mittelstürmer von Landesligist SV Hönnepel-Niedermörmter, der in der Hinrunde sechsmal in zwölf Spielen für die Gelb-Schwarzen getroffen hatte, hinterließ einen eher unauffälligen Eindruck.

Nach der Pause brachte Behnert im rechten offensiven Mittelfeld den Türken Ömer Akbel. Der Offensivspieler, zuletzt in der Heimat auf Drittliga-Niveau unterwegs, bis Sommer 2019 aber mit Arminia Klosterhardt drei Spielzeiten in der Landesliga sowie in der A-Jugend unter Behnert aktiv, machte etwas mehr Dampf. Während Akbel zum Hiesfelder Stamm zählen soll, ist dies bei Yilmaz noch unsicher. „Ich habe mich da noch nicht festgelegt“, erklärte Behnert am Freitagabend.

Das Landesliga-Treffen auf Testniveau entschied sich zwischen den Spielminuten 27 und 34. Da erzielten die Veilchen nach schnellem Rückstand durch Scherpenbergs Torjäger Maximilian Stellmach (2. Min.) ihre drei Treffer.

Torjubel bei Jahn Hiesfeld nach einem Treffer gegen den SV Scherpenberg am Freitagabend. Foto: Markus Joosten / FUNKE Foto Services

Besonders hübsch war der 25-Meter-Strahl von Pascal Spors zum 1:1. Kevin Menke brachte ein starkes Solo an drei Gäste-Verteidigern vorbei zur 2:1-Führung ins Ziel. Wenig später staubte Spors nach einem Freistoß zum 3:1 ab.

Davor und danach wirkten die Gastgeber oft ungeordnet und fahrig. „Mir hat das alles nicht gefallen“, betonte Trainer Behnert, „aber es ist ja noch Vorbereitung.“

Die geht für den TV Jahn Hiesfeld am Sonntag (15 Uhr) auf eigener Anlage mit dem Test gegen den Fußball-Landesliga-Zehnten VfL Rhede weiter. Gespielt wird übrigens dann erneut auf dem Kunstrasenplatz.