TV Jahn Hiesfeld bereitet schon die Aufstiegsfeier vor

Bis tief in die Nacht duellierten sich die Tennis-Herren des TV Jahn Hiesfeld mit ihrem ärgsten Verfolger, dem ETB Schwarz-Weiß Essen. Die vielen Stunden der Anstrengung endeten um kurz vor 1 Uhr in der Nacht in einem großen Jubel. Nach über sechs Stunden Spielzeit setzten sich die „Veilchen“ mit 5:1 durch und sind bereits einen Spieltag vor dem Ende der Saison so gut wie aufgestiegen.

Die Hiesfelder leisteten sich bisher keine einzige Niederlage und stehen mit zwei Punkten Vorsprung an der Spitze der 2. Verbandsliga. Das einzige Szenario, das dem TV Jahn noch einen Strich durch die Rechnung machen könnte, wäre eine 0:6-Niederlage im letzten Saisonspiel bei BW Kamp-Lintfort. Gleichzeitig müsste der Netzballverein Velbert II seine beiden noch ausstehenden Spiel mit 6:0 gewinnen, um die „Veilchen“ noch vom Thron zu stoßen.

Wagenzik musste passen

Wie wichtig den Hiesfeldern der Sieg am Samstag gegen Essen war, zeigt schon die Vorbereitung hinter den Kulissen. Einen Schockmoment gab es zunächst am Freitag, als sich Doppelexperte Thorsten Wagenzik krank für das Spiel abmeldete. Mannschaftsführer Robin Pischel setzte im Hintergrund alle Hebel in Bewegung und zauberte kurzfristig den Belgier Sandro Poli aus dem Hut. Dieser hatte in der Vergangenheit bereits für den TV Jahn gespielt und erklärte sich kurzfristig bereit. „Ich habe“, erklärt Pischel, „Sandro spät am Freitagabend angerufen. Er hat nicht lange gezögert, zugesagt und ist am Samstagmittag dann zu uns gekommen.“ Poli legte aus dem belgischen Hasselt eine Strecke von über zwei Autostunden zurück, die sich, wie sich später am Abend herausstellen sollte, gelohnt hat.

In den Einzeln setzten sich zunächst Lars Bijsterbosch (7:6, 6:7, 10:5), Jorrit ter Maat (6:3, 6:2) und Tim Müller (6:1, 2:6, 10:8) durch. Besonders der an Position eins gesetzte Bijsterbosch hatte mit seinem Gegner Uwe Kaundinya eine harte Nuss zu knacken. Der 44-Jährige Kaudinya war in seinen früheren Jahren auf der großen Tennisbühne unterwegs und begeistere mit seinem offensiven Spiel. Die Oberhand behielt dennoch der Holländer.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Im Doppel brillierten dann die Holländer Bijsterbosch/ter Maat und gewannen souverän (6:2, 6:1). „Das war in der Spielklasse das beste Doppel, das ich jemals gesehen habe“, war Pischel später begeistert. Etwas mehr Spannung gab es im zweiten Doppel, wo sich Sandro Poli dann an der Seite von Finn Bischof mit 7:6 und 6:4 durchsetzen konnte. Bis zum endgültigen Aufstieg müssen sich die Herren des TV Jahn noch etwas gedulden, denn erst am 29. Februar wird wieder aufgeschlagen. Bis dahin beginnen im Hintergrund aber schon langsam die Planungen für eine kleine Feier.