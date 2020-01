Hünxe. Nach dem 3:0-Erfolg im Hinspiel rechnet Konstantin Anthis in Aachen mit deutlich mehr Gegenwehr. Ein Punkt würde dem STV-Coach auch reichen.

Trainer des STV Hünxe warnt vor Aachener Drittvertretung

Das Hinspiel gegen den PTSV Aachen III gewannen die Oberliga-Volleyballerinnen des STV Hünxe klar und deutlich mit 3:0. Doch der Trainer Konstantin Anthis geht davon aus, dass es im Rückspiel am Sonntag um 17 Uhr ein absolut anderes Spiel wird und es deutlich knapper zugeht.

„Der Gegner hat vergangene Woche beim SV Wachtberg gewonnen und ist dementsprechend gut drauf und motiviert. Wir müssen aufpassen“, warnt Anthis vor den Aachenern. „Beim Hinspiel kannten sie uns noch nicht, nun wissen sie wie wir spielen. Ihr Trainer wird sich bestimmt nun Lösungen gegen uns überlegt haben.“

Außerdem rechnet der STV-Coach damit, dass es ein langes Match wird: „Ich gehe davon aus, dass die Siegermannschaft mit 3:2 gewinnen wird. Es wird eng werden, aber wir wollen dagegen halten.“ Beim vergangenen Sieg in Olpe überzeugte Anthis der Angriff seiner Damenmannschaft. „Nun wird es vor allem auf den Gegenangriff und den Block ankommen. Wenn wir da gut agieren, werden wir in Aachen gute Chancen haben“, so der Übungsleiter.

Personell sind immer noch ein paar Spielerinnen krank, aber die Situation habe sich gegenüber dem Gastspiel in Olpe gebessert, berichtet der Trainer. „Wir bereiten uns gut vor. Wenn wir einen Punkt holen, ist das schon gut, da der PTSV den Heimvorteil hat“, fasst Anthis zusammen.