Thorsten Wolff zählte in seiner Jugend zu den größten deutschen Tennis-Talenten. In der Altersklasse U12 verlor der Pfälzer das DM-Finale gegen den späteren Weltranglisten-Zweiten Tommy Haas. Nach dem Fachabitur wurde Wolff Profi, spielte unter anderem für den TC Rüppurr Karlsruhe in der ersten und zweiten Bundesliga, arbeitete dann auch als Clubtrainer und Teammanager für den Verein. Bis 2017 war der Dingdener beim TC Schriesheim, einem der größten Vereine in Baden, tätig, ehe es ihn in die Heimat seiner Frau an den Niederrhein verschlug, wo er eine Stelle als Kadertrainer im Bezirk 2 annahm und schnell auch als Honorarcoach für den TVN tätig wurde.