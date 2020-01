Teams aus Dinslaken und Voerde hoffen auf bessere Zeiten

Die durchwachsene Hinrunde der Fußball-A-Junioren des TV Jahn Hiesfeld in der Leistungsklasse ist nicht das, was der Verein sich vorgestellt hat. Der durchwachsene erste Durchgang der Saison, in dem die Mannschaft auf Platz neun von zwölf Teams in der Tabelle steht und somit laut jetzigem Stand in der Relegation spielen müsste, resultierte im Trainerwechsel von Cavit Sagir zu Silvano Bedrina. „In der Rückrunde wollen wir aber bessere Leistungen erbringen“, ist Bedrina optimistisch, weil wieder mehr Spieler mit einer besseren Trainingsbereitschaft zum Training kommen und zur Rückrunde zwei Neuzugänge die Mannschaft stärken.

Die A-Junioren des TV Voerde sind zur Winterpause auf einem Abstiegsplatz und somit auch weit unter ihren Möglichkeiten geblieben. „Seitdem sich die Einstellung der Jungs verändert hat, sieht man auch wieder eine positive Tendenz auf dem Spielfeld“, sagt der neue Trainer Jochen Hülser, der für Robert Fiedler übernimmt, zu dem 0:4 verlorenen Testspiel gegen TuB Bocholt. „Ich habe trotz der Niederlage viele gute Ansätze gesehen“, so der Trainer.

Die A-Junioren des SuS 09 Dinslaken bilden das Schlusslicht der Tabelle. Dies ist laut Trainer Patrick Gast vor allem auf die geringe Trainingsbeteiligung zurückzuführen, die durch den Standortwechsel des SuS wegen der Sanierungsarbeiten auf der eigenen Anlage kommt. „Bei einer höheren Trainingsbeteiligung und bei engagierterem Teilnehmen im Training und in den Spielen in der Rückrunde kann die Mannschaft auch mal ein paar Spiele gewinnen“, ist sich der Trainier sicher.

SuS 09: Breite Brust für Rückrunde

Die B-Junioren des SuS 09 Dinslaken haben eine sehr durchwachsene Hinrunde gespielt, in der sie letztendlich auf dem vierten Platz im Niemandsland der Tabelle gelandet sind. Die erste Hälfte der Hinserie hat die Mannschaft verschlafen, aber in der zweiten Hälfte der Hinrunde besser und wacher gespielt. „Durch die gute Leistung am Ende der Hinrunde hat die Mannschaft eine breite Brust“, sagt Trainer Julian Schubert. Er ist zuversichtlich, dass seine Mannschaft an die Leistungen zum Ende der Hinserie anknüpfen kann.

Beim TV Voerde sieht es ganz anders aus: „Hier feiert man schon, wenn man einen Qualifikationsplatz erreicht“, sagt Christoph Frömmel, der Relegationsplatz ist momentan nur wegen eines schlechteren Torverhältnisses nicht erreicht worden. „Wir sind über einen Relegationsplatz froh, weil wir zu wenig gute Spieler haben und mit viel Verletzungspech zu kämpfen hatten“, so der Trainer. Zur Rückrunde sollen jedoch alle Spieler wieder fit sein, deswegen sieht der Trainer es als die Aufgabe seiner Mannschaft, noch ein paar Teams hinter sich zu lassen.

TV Jahn: Siege in Rückrunde möglich

Felix Schütte, der Trainer der C-Junioren des SuS 09 Dinslaken ist ein bisschen über ihren momentanen Tabellenplatz überrascht, weil sie zum Start der Saison viele neue Spieler integrieren mussten. Sie sind natürlich aber sehr zufrieden darüber, dass sie in der Tabelle momentan auf Platz zwei stehen, sind aber auch zuversichtlich, dass sie sich den ersten Platz sichern können, wenn sie noch zielstrebiger zum Tor arbeiten und unnötige Ballverluste vermeiden. Der erste Platz ist momentan noch vier Punkte entfernt.

Die schwierige Hinrunde der C-Junioren des TV Jahn Hiesfeld ist durch viele Verluste und eine neu zusammengewürfelte Truppe zum Saisonstart zu erklären. Trainer Dirk Hübner ist sich aber sicher, „wenn die Mannschaft mehr arbeitet, der Wille und das Spielerische sich verbessert, dass das Team dann eine bessere Rückrunde mit ein paar Siegen spielen kann“. Bis jetzt hat die Mannschaft noch null Punkte, sie ist nur nicht Letzter, weil Tura 88 Duisburg ihre Mannschaft zurückgezogen hat.