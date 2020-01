SV Spellen schießt Gelb-Weiß Hamborn ab

Die Vorbereitung des Fußball-Bezirksligisten SuS 09 Dinslaken auf die Rückrunde ist bereits in vollem Gange. „Die letzten zwei Wochen hatten wir nur Laufschuhe an und haben intensiv trainiert. Die schweren Beine hat man heute auch gemerkt“, erzählte SuS-Coach Julian Schubert. Im Testspiel beim A-Kreisligisten MTV Union Hamborn verlor der SuS 09 2:4 (1:3). „In der Regel musst du die als Bezirksligist natürlich klar schlagen, Kampf und Leidenschaft haben gegen aggressiv spielende Duisburger gefehlt. Wir haben uns zu einfach abkochen lassen“, resümierte Schubert. „Da hätten wir uns besser verkaufen müssen.“ Das nächste Testspiel steht am Sonntag gegen den VfB Homberg II an. Für den SuS trafen Tobias Spiegel (2.) und Georg Hanna (68.).

SV 08/29 Friedrichsfeld - FSV Duisburg 2:4 (0:2). Die Friedrichsfelder empfingen mit dem FSV Duisburg den Zweitplatzierten der Landesliga. „Es war uns von Anfang an klar, dass das ein schwere Aufgabe wird“, erzählte Trainer Dirk Lotz über die Erwartungen an das Testspiel. Trotz der Niederlage war er mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden: „Ich muss meinen Jungs ein Kompliment aussprechen. Es war ein super Spiel, wir haben unsere Chancen gut rausgespielt und einiges liegen gelassen.“ Die Friedrichsfelder Defensive ließ aus dem Spiel heraus wenig zu, die vier Gegentore waren die Folge von Standard-Situationen. Ein Elfmeter, zwei Ecken und ein Freistoß führten zu den Gegentoren. „Für uns war es ein mega Test und ein tolles Ergebnis, damit können wir weitermachen“, erzählte Lotz. Die Tore für die Friedrichsfelder schossen Redon Brija (49.) und Finn Müller (75.).

DJK Vierlinden - TV Voerde 5:0 (2:0). A-Kreisligist TV Voerde war zu Gast beim Bezirksligisten DJK Vierlinden. Schon früh (15., 29.) gerieten die Gäste in Rückstand. In der zweiten Halbzeit wechselten die Duisburger die halbe Mannschaft aus und machten durch einen Doppelschlag (63., 65.) sowie einen weiteren Treffer (82.) den Sack endgültig zu.

SGP Oberlohberg II - SC Wacker Dinslaken 1:4 (0:2). Gegen den B-Kreisligisten erfüllten die Gäste die Erwartungen des Trainers. „Wir waren die klar bessere Mannschaft“, resümierte Sebastian Herms die Leistung seiner Mannschaft. Seine Vorgaben, hinten in der Abwehr kompakt zu stehen und durch schnelle Bälle vorne zu einfachen Toren zu kommen, wurden gut umgesetzt. „Wir haben uns viel bewegt und Einsatz gezeigt. Mit der Leistung bin ich sehr zufrieden“, so Herms. Die Dinslakener hatten vor dem Spiel mit Personalsorgen zu kämpfen. Einige Spieler befanden sich noch im Winterurlaub. Raphael Rosenthal wurde aus der zweiten Mannschaft nominiert und zum Matchwinner. Mit seinen vier Toren (15., 17., 63., 77.) schoss er die Oberlohberger im Alleingang ab. Den Ehrentreffer für die Gastgeber erzielte Stefan Schütz in der 57. Minute. Mit einem Distanzschuss ließ er Jan-Jürgen Lehmann im Wacker.-Tor keine Chance.

Walsum 09 - Yesilyurt Möllen 5:4 (3:2). Die Mannschaft von Öztürk Yilmaz geriet früh in Rückstand (9.). Nach dem 0:2 in der 19. Minute ließ Möllen nicht locker und traf durch Nico Kochanek zum Anschlusstreffer. Walsum erhöhte auf 3:1 (41.), aber durch Kevin Bolou (44.) blieben die Voerder im Spiel. Nach der Halbzeit konnte Walsum auf 5:2 erhöhen, die Tore von Kochanek (77.) und Bolou (88.) führten zum Endstand.

GSV Moers - TV Jahn Hiesfeld II 3:0 (2:0). Die Hiesfelder Reserve blieb in ihrem Testspiel torlos. Gegen den Bezirksligisten aus Moers merkten die Mannschaft von Frank Pluhnau den Klassenunterschied. Durch ein Tor in der 27. Minute und einen Elfmeter (41.) von Ferit Acar gerieten die Hiesfelder in Rückstand. Das dritte Gegentor in der 55. Minute besiegelte die Niederlage.

TuS Mündelheim - Glückauf Mö llen 1:1 (0:1). Glückauf-Trainer Christian Schwarz war zufrieden: „Das war ein sehr guter Test. Für unser erstes Spiel im neuen Jahr haben wir gegen eine junge und laufstarke Mannschaft eine gute Leistung gezeigt. In der zweiten Halbzeit ließ die Kraft ein bisschen nach, aber insgesamt bin ich zufrieden.“ Neuzugang und „ein Kerl wie ein Baum“ Said Koumbaz machte seine Sache in der Abwehr sehr gut. Von Schwarz gab es für ihn ein Sonderlob: „Er hat seine Sache sehr gut gemacht. Man merkt, dass er Bezirksliga-Erfahrung hat, man hat aber nicht gemerkt, dass es sein erstes Spiel mit den Jungs war.“ Das Tor für Möllen schoss Mehmet Rustemi (45.+1).

SV Spellen - Gelb-Weiß Hamborn 11:2 (6:1). Das Spellener Spiel war so deutlich wie es das Ergebnis vermuten lässt. „In der ersten Halbzeit haben wir den Hambornern nicht den Hauch einer Chance gelassen und mit tiefen Bällen unsere schnelle Offensive gut in Szene gebracht“, lobte Trainer Andre Feldkamp seine Mannschaft. In der zweiten Halbzeit drückten die Spellener weiter aufs Gas und machten es zweistellig. „Man darf das Ergebnis nicht überbewerten, Hamborn hat sich in der Mitte der zweiten Halbzeit aufgegeben und wir hatten ab da an leichtes Spiel. Für das Selbstvertrauen nach den letzten Wochen war der hohe Sieg aber sehr wichtig“, so Feldkamp. „Mit der Leistung kann es weitergehen, ich bin sehr zufrieden.“ Die Tore erzielten Leroy Badu (7., 74.), Marco Launag (16., 39., 52.), Niklas Hofmeister (43.), Joshua Brauer (44., 45.), Sebastian Pöss (62.), Jonas Jaschner (82.) und Alexander Thelen (89.).