SV Spellen forderte SV Brünen im virtuellen Wettkampf heraus

Voerde Als Alternative zum gewohnten Training lieferten sich die U17-Fußballerinnen des SV Spellen mit dem SV Brünen virtuell einen Wettkampf.

Der zweite Lockdown seit Frühjahr 2020 zwang nicht nur die fußballspielende Jugend beim SV Spellen zu einer weiteren Pause. Die Alternativen sind wieder einmal das eingeschränkte Training im eigenen Garten und die nicht gerade spaßbringenden Läufe in den umliegenden Wäldern. Der Unterschied zum ersten Lockdown ist dann noch, dass auch das Wetter und die fehlenden Stunden bei Tageslicht den Trainingsspaß erschweren. Der späte Saisonstart bei den 11er-U17-Teams sorgte zudem noch dafür, dass die Mädchen zwischen März und Januar gerade einmal zwei Meisterschaftsspiele absolvieren konnten. Um den Kickerinnen aber wenigstens einen Teil des Wettkampfcharakters zu geben, hatten die Trainer des SV Spellen und des SV Brünen die Idee einer Technik-, Kraft-, Ausdauer- und Balltechnik-Challenge über zehn Tage.

Bis zu 100 Videos täglich

So hatten die jungen Damen täglich fordernde Aufgaben zu bewältigen, bei allem Spaß auch immer mit dem Ziel, den Konkurrenten zu schlagen. Aber nicht nur die Mädchen waren täglich gefordert, hatten die beteiligten Trainer doch bis zu 100 Videos täglich zu sichten, um die richtige Ausführung zu bewerten und den jeweiligen Tagessieger der Mannschafts- und Einzelwertung zu ermitteln.

Auf jeden Fall war es für alle Beteiligten eine interessante Erfahrung, die viel Positives brachte und für die erhoffte Abwechslung sorgte. „Nicht wenige Teams haben auf Grund der Länge des Lockdowns bereits mit Abgängen zu kämpfen, daher ist es in meinen Augen sehr wichtig, immer wieder neue Reize zu setzen, den Teamgeist zu fördern und für Abwechslung im Trainingsprogramm zu sorgen“, so Thorsten Wagener, Trainer der U17 beim SV Spellen. Ähnlich äußert sich auch Sonja Buchmann, Trainerin des SV Brünen: „Wir konnten nach langer Zeit endlich mal wieder etwas gemeinsam erleben und auf Abstand das Gruppengefühl in der Mannschaft festigen.“