SV 08/29 Friedrichsfeld schließt die Kaderplanung ab

In dieser Szene Gegner, demnächst gemeinsam in einem Team: Tayfun Kazkondu (l.) spielt in der nächsten Saison mit Marco Horstkamp bei der SV 08/29 Friedrichsfeld.

Voerde. Fußball-Bezirksligist SV 08/29 Friedrichsfeld holt für die nächste Saison sieben Neue. Ein Rückkehrer ist dabei. Trainer Lotz gibt das Ziel aus.

Dirk Lotz ist zufrieden. „Ich freue mich auf die neue Saison“, sagt der Trainer des Fußball-Bezirksligisten SV 08/29 Friedrichsfeld. Nicht nur, weil seine Mannschaft wie alle anderen seit Mitte März kein reguläres Spiel mehr absolvieren konnte, sondern auch, weil die Verantwortlichen ihre Hausaufgaben während der Corona-Pandemie gemacht haben: Die Kaderplanung für die Spielzeit 2020/21 ist abgeschlossen, und die Neuverpflichtungen am Tannenbusch stimmen Lotz durchaus zuversichtlich.

Zwei neue Torhüter bei der SV 08/29 Friedrichsfeld

Sieben Zugänge verzeichnen die Friedrichsfelder, darunter zwei Torhüter: Wie bereits bekannt, kommt Canberk Cevirgen (23) vom Landesligisten PSV Lackhausen, außerdem wechselt Mario Dick (24) aus der zweiten Mannschaft des TV Jahn Hiesfeld zu 08/29. Damit kompensiert der Verein den Verlust von Christian de Groodt, der seine Fußball-Laufbahn aus privaten Gründen beendet hat und sich sportlich nur noch auf Futsal konzentrieren möchte.

Auch Mittelfeldspieler Fabian Neukamp (22) und Angreifer Domenik Verhufen (22) liefen bisher für die Hiesfelder Reserve in der Kreisliga A auf. Gemeinsam mit Keeper Canberk Cevirgen fand auch Deniz Özel aus Lackhausen den Weg nach Friedrichsfeld. Der 25-Jährige kann im zentralen defensiven Mittelfeld oder als Innenverteidiger eingesetzt werden.

Tayfun Kazkondu kehrt zurück

Mittelfeldspieler Philipp Schulte (20) stößt schließlich vom A-Kreisligisten VfR 08 Oberhausen und einen alten Bekannten kann Dirk Lotz auch wieder im Kader begrüßen: Tayfun Kazkondu (28), zuletzt beim A-Kreisligisten RWS Lohberg aktiver Mittelfeldakteur, kehrt an den Tannenbusch zurück, wo er bereits zwei Jahre das 08/29-Trikot trug. Neben Christian de Groodt verzeichnen die Friedrichsfelder noch Baris Tekin und Umut Aydin (beide zu RWS Lohberg) als Abgänge, mehr Veränderungen sind bisher nicht geplant.

„Ich denke, dass wir uns qualitativ gut verstärkt haben“, meint Dirk Lotz, „damit ergeben sich auch viele Möglichkeiten, taktisch zu variieren“. Sportlich wird das Ziel hoch angesetzt: „Da wir keine Absteiger aus der Landesliga haben, wollen wir versuchen, einen weiteren Schritt zu machen“, so der Coach, dessen Team zum Zeitpunkt der Unterbrechung des Spielbetriebs den sechsten Platz belegte.

Saisonvorbereitung beginnt am 6. Juli

Zurzeit bittet Lotz seine Schützlinge zweimal wöchentlich zum lockeren Training, „damit die Jungs wieder ein bisschen Spaß haben“, die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt offiziell am 6. Juli. Einige Testspiele sind bereits vereinbart, „ich hoffe, dass wir die auch so machen können“, sagt der Trainer. Die Planung ist auf einen Saisonstart am 16. August ausgerichtet, „aber ich denke, dass es wohl erst im September losgeht“. Klarheit wird in der Hinsicht voraussichtlich der außerordentliche Verbandstag am 24. Juni geben. Dann entscheidet der FVN über den Abbruch der Saison 2019/20 und wird vermutlich auch über einen Starttermin für die neue Spielzeit debattieren.