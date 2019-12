SV 08/29 Friedrichsfeld peilt 28-Punkte-Marke an

Am Niederrhein. Für die SV 08/29 Friedrichsfeld zeigt die Formkurve nach oben. Gegen den schwächelnden Hamminkelner SV sind die Bezirksliga-Kicker favorisiert.

Sowohl in Friedrichsfeld als auch bei SuS 09 Dinslaken zeigt die Formkurve nach oben. Am Sonntag wollen die beiden Bezirksligisten ihre guten Leistungen aus den vergangenen Partien erneut abrufen.

SV Friedrichsfeld – Hamminkelner SV

Obwohl die SV 08/29 Friedrichsfeld nach zuletzt zwei Siegen in Folge ein Fünf-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz erspielt hat, ist Co-Trainer Timur Sürek mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht ganz zufrieden. „Das war eine sehr durchwachsene Hinrunde“, bilanziert Sürek. „Was aber auch sicherlich auf unser Verletzungspech zurückzuführen ist.“

Im Heimspiel gegen Hamminkeln (Sonntag, 14.15 Uhr) will Sürek den Abstand zur Abstiegszone weiter ausbauen. „Wir geben vor jeder Saison immer 28 bis 30 Punkte als Maßstab bis zur Winterpause aus“, so der Co-Trainer. „Wenn wir gegen den Hamminkelner SV gewinnen, ist das Soll erfüllt.“ Die Friedrichsfelder haben in 17 Spielen bislang 25 Punkte gesammelt.

Einfach werde das Auswärtsspiel gegen den kriselnden HSV aber nicht. „Das wird eine ganz schwere Partie. Die Jungs werden kämpfen und beißen“, warnt Sürek. Vor allem bei Standards sei Hamminkeln den Friedrichsfeldern körperlich überlegen. „Da sind sie mit den riesigen Leuten, die sie in ihren Reihen haben, natürlich im Vorteil.“

Die aktuelle Form beider Teams spricht allerdings ganz klar für die Gastgeber: In den vergangenen sieben Bezirksliga-Spielen konnte Hamminkeln nur einen mageren Punkt einfahren. Zuletzt hagelte es für den HSV gegen Lowick (0:6) und den Mülheimer SV (0:4) zudem zwei deftige Niederlagen.

SuS Dinslaken 09 – TuB Bocholt

Auch bei SuS 09 Dinslaken hadert man mit dem bisherigen Saisonverlauf. „Mit dem Start können wir auf keinen Fall zufrieden sein“, sagt Trainer Julian Schubert. Auch die richtige Einstellung und den Kampfgeist habe sein Team in den ersten Partien vermissen lassen. „Das hat sich jetzt aber um 180 Grad gewendet.“

Aus den vergangenen sechs Spielen holte Dinslaken zwölf Punkte. Trotzdem befindet sich Schuberts Elf nach der Niederlage gegen den RSV Praest (3:4) weiterhin auf dem Relegationsplatz. Doch das soll sich am Sonntag im Spiel gegen den TuB Bocholt (Anstoß 15 Uhr) ändern. „Wir werden aus einer kompakten Defensive kommen und versuchen, unsere Chancen eiskalt zu verwerten“, gibt der Trainer Einblicke in seine taktische Ausrichtung.

Bereits beim 0:2 im Hinspiel sei seine Mannschaft einem Punktgewinn sehr nahe gewesen. „Beide Gegentore fallen durch individuelle Fehler. Ansonsten war es aber eine Partie auf Augenhöhe, mit etwas Übergewicht für Bocholt“, sagt Schubert, der sich mit seinem Team so schnell wie möglich aus dem Tabellenkeller befreien will. „Unser Ziel ist der Klassenerhalt, ohne dafür in die Relegation zu müssen.“