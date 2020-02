SuS Dinslaken 09: Mülheim-Hinspiel steckt noch in den Köpfen

Den zweiten Spieltag der laufenden Saison haben die Fußballer des SuS 09 noch nicht vergessen. Es sind keine guten Erinnerungen, die Dinslakens einziges Bezirksliga-Team an den 15. August 2019 hat. Beim Mülheimer FC 97 lieferte der Spiel- und Sportverein eine ganz schwache Vorstellung ab und ging auf dem Kunstrasen des Ruhrstadions mit 0:7 unter. „Das ist schon ziemlich lange her, aber die Schlappe steckt trotzdem noch in den Köpfen. Jetzt wollen wir Wiedergutmachung betreiben“, sagt 09-Coach Julian Schubert, dessen Elf den Tabellenführer aus Mülheim am Karnevalssonntag um 15 Uhr auf der Lohberger Asche zum Rückspiel empfängt.

Julian Schubert fordert: Den Ball schneller nach vorne bringen

Als Ligaprimus sind die Mülheimer natürlich nicht nur wegen des Hinspielresultates der klare Favorit, aber Schubert wittert dennoch eine kleine Chance: „Der Untergrund, dazu möglicherweise schlechtes Wetter. Das sind Faktoren, die uns helfen könnten“, sagt der Dinslakener Trainer. Im Vergleich zum Grusel-Kick am vergangenen Sonntag gegen den SV Vrasselt (0:0) wird sich sein Team aber gerade offensiv deutlich steigern müssen, um tatsächlich an einer Überraschung schnuppern zu können. „Wir brauchen oft zu lange, um den Ball nach vorne zu bringen. Und dann sind wir oft nicht zielorientiert genug. Da fehlt der letzte Durchschlag“, bemängelt der junge Übungsleiter.

Danach gegen Klosterhardt gegen Stenern

Für den 22-Jährigen wäre ein Remis, oder gar ein Dreier, vor zwei richtungsweisenden Duellen „ein schöner Bonus“. Am Mittwoch gastiert der SuS bei der DJK TuS Stenern, vier Tage später geht es bei Arminia Klosterhardt II gegen einen weiteren Konkurrenten aus der unteren Tabellenhälfte. „Wenn wir uns frühzeitig keine Gedanken mehr über den Abstieg machen wollen, sollten wir da ordentlich Punkte einfahren“, sagt Schubert, der gegen Mülheim noch um den Einsatz des angeschlagenen Jan Bongartz bangt. Keeper Jan Czarnetzki befindet sich im Urlaub. Tobias Spiegel ist beruflich verhindert.