Dinslaken. Gegen den SV Vrasselt fehlte es dem Fußball-Bezirksligisten SuS 09 Dinslaken an Durchschlagskraft. Das 0:0 war am Ende auch in der Höhe verdient.

Dass die Offensive des SuS 09 Dinslaken in der Fußball-Bezirksliga ihren Namen eher am Rande verdient, hat sie in dieser Saison schon hinreichend bewiesen. 23 Tore aus 19 Spielen bedeuten derzeit die drittschwächste Bilanz aller Teams aus Gruppe 5, nur der Tabellenvorletzte 1. FC Bocholt II und Schlusslicht Rot-Weiß Mülheim trafen seltener. Auch gegen den SV Vrasselt fehlte es im ersten Meisterschaftsspiel des Jahres an Durchschlagskraft. Weil die Gäste auf dem Aschenplatz von RWS Lohberg aber auch kein Angriffsfeuerwerk entfachten, trennten sich die Kontrahenten am Sonntag mit einem in der Höhe absolut verdienten 0:0.

„Das war von draußen nicht so schön anzusehen“, seufzte Julian Schubert, Anführer des Trainerteams beim SuS, nach dem Abpfiff, „ein ganz schlechtes Spiel“. Ihm war wohl auch nicht der Spruch eines Zuschauers entgangen, der dem müden Kick wenigstens noch einen kleinen Witz abgewinnen wollte: „Ärgert euch nicht“, rief der 09-Anhänger, „der Schiedsrichter war noch schwächer als ihr“.

Höhepunkte an einer Hand abzuzählen

Nun ja. Ömer Celik legte tatsächlich mehr Wert darauf, Meckereien zu bestrafen, als das eine oder andere offensichtliche Foul zu ahnden. Am Unparteiischen lag es jedoch sicher nicht, dass die spielerischen Höhepunkte der neunzig Minuten an einer Hand abzuzählen waren. In der Anfangsphase kam Vrasselt mit Rückenwind öfter in Strafraumnähe, SuS-Torwart Marius Grune musste sich in der 9. Minute strecken, um den Ball nach einem Freistoß über die Latte zu lenken, und hatte wenige Sekunden später Glück, dass der Torpfosten ihn bei einem Schuss von Marco Buscher vor einem frühen Gegentreffer bewahrte.

Auf der anderen Seite scheiterte Niklas Opriel nach der schönsten – weil nahezu einzigen gelungenen – Kombination an Vrasselts Torwart Nils Feldmann (15.), Jan Rother setzte die beste Dinslakener Chance per Kopf nach einer halben Stunde an den linken Pfosten.

Das war’s im Grunde, ansonsten wurde allenfalls der böige Wind der Bezeichnung „Sturm“ zumindest im Ansatz gerecht. Der Zufall prägte das Spiel des SuS – auch weil Jens Krönung im Mittelfeld nicht seinen besten Tag hatte und Sebastian Pfeiffer sich zu oft mit Reklamationen beim Schiedsrichter aufrieb und bis zu seiner Auswechslung nach etwas mehr als einer Stunde am Rande eines Platzverweises wandelte. So hingen die Angriffsspitzen weitgehend in der Luft. Immerhin war die Dinslakener Defensive größtenteils Herr der Lage und hielt auch hinten die Null.