Am Niederrhein. Acht Tore waren Dinslakens Trainer Julian Schubert in der C-Junioren-Leistungsklasse noch zu wenig. A-Jugend beweist gegen Union Mülheim Moral.

Ebenso überraschend wie verdient setzten sich die Fußball-A-Junioren des SuS 09 Dinslaken bei Union Mülheim mit 3:2 (1:2) durch. Die Elf von Trainer Felix Schütte landete so den zweiten Saisonsieg in der Leistungsklasse und ist nun punktgleich mit dem TV Voerde.

In Mülheim gab es zunächst eine kalte Dusche für die Gäste, denn Union ging durch zwei frühe Tore (3., 11.) mit 2:0 in Führung. „Da dachten ich schon, wir würden wieder verlieren, aber dann hat die Mannschaft Moral bewiesen“, freute sich Felix Schütte. Seine Mannschaft kämpfte aufopferungsvoll und kam durch ein Freistoßtor von Sven Süsselbeck auf 1:2 heran (40.). Nachdem der SuS einige Torchancen ausgelassen hatte, war es erneut Süsselbeck, der zwölf Minuten vor dem Ende nach einem Eckball zum Ausgleich traf. Und weil aller guten Dinge bekanntlich drei sind, verwandelte Süsselbeck schließlich einen Foulelfmeter für den SuS zum 3:2-Siegtreffer. Der Sieg ist aber nicht nur dem dreifachen Schützen zuzuschreiben, denn Torhüter Jonas Kuta parierte kurz vor dem Schlusspfiff noch einen Strafstoß der Gastgeber. „Sven und Jonas haben sehr gut gespielt, aber auch der Rest der Mannschaft war überragend“, freute sich Schütte.

Ein Arbeitssieg der Hiesfelder

Im Derby hatte die A-Jugend des TV Jahn Hiesfeld beim 5:2 (4:1)-Erfolg gegen den TV Voerde die Nase vorn. Die Mannschaft von Trainer Silvano Bedrina legte den Grundstein für den Auswärtssieg bereits in der ersten Hälfte. Nachdem Eren Sarigül nach 15 Minuten bereits das 1:0 besorgte, erhöhte Malvin Urbanczyk in der 32. Minute auf 2:0. Die Gastgeber gaben sich nicht auf und verkürzten nur zwei Minuten später durch Justin Franz auf 1:2. Vor dem Gang in die Kabine trafen die „Veilchen“ allerdings durch Sarigül (36.) und Laurenz Hübinger (44.) erneut doppelt und sorgten so für die Vorentscheidung. Nach dem Pausentee lief auf beiden Seiten nicht sonderlich viel zusammen, wobei die Gastgeber sogar mehr vom Spiel hatten. Voerdes Timo Bohnes traf zehn Minuten vor dem Ende zum 2:4, ehe Hübinger zwei Minuten später dann den 5:2-Endstand für den TV Jahn besorgte. Jahn-Trainer Silvano Bedrina fand nach dem Schlusspfiff einige Haare in der Suppe: „Es war das erwartet schwere Spiel gegen Voerde. Wir haben spielerisch überhaupt nicht zu überzeugen gewusst, da hat mir der TVV schon besser gefallen. Meine Jungs haben nicht das abgerufen, was sie können. Das war ein Arbeitssieg heute.“

Ein Schützenfest feierten die B-Junioren des SuS 09 Dinslaken im Lokalderby der Leistungsklasse gegen den TV Voerde. Die Mannschaft von Trainer Julian Schubert setzte sich mit 8:0 (3:0) gegen den TVV durch. Ein Blick auf die Tabelle hatte schon vor dem Spiel verraten, wer der Favorit ist. Die Dinslakener stellten einiges um und gaben dem zweiten Anzug gegen Voerde eine Chance. Dieser passte dann sogar besser als gedacht. In die lange Liste der Torschützen durfte sich mit Steve Naczynski am Ende sogar ein Torhüter eintragen, der auf dem Feld eingesetzt wurde. Zur Pause lag der SuS mit 3:0 in Front und ließ auch im zweiten Durchgang nicht locker. Dass es am Ende dann acht Tore wurden, war Trainer Schubert fast noch zu wenig: „Wenn man ehrlich ist, dann muss man sagen, dass wir mehr Tore hätten erzielen müssen. Da hat etwas die Konsequenz gefehlt. Dennoch haben die Jungs ordentlich gespielt.“ Die Tore für den SuS erzielten Sönke Bureick (15., 41.), Harun Topkaya (33.), Bennet Buschmann (39.), Luca Bier (46., 68.), Emil Papewalis (71.) und Steve Naczynski (74.).

Zu Hause gegen Rhenania Hamborn hatten die C-Junioren des SuS 09 Dinslaken keineswegs eine leichte Aufgabe. In einem intensiven Spiel gewannen die Hausherren mit 1:0 (0:0) durch das Tor von Til Heininger in der 70. Spielminute. Dinslakens Torhüter Florian Gaal hielt mit zahlreichen starken Paraden den Kasten sauber und verhalf seinem Team zu den drei Punkten. „Uns war klar, dass Hamborn sein Tempo nicht über die vollen siebzig Minuten auf den Platz bekommt. Wir haben darauf spekuliert. Glücklicherweise ging der Plan auf“, so Coach Felix Schütte.