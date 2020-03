Stadtrat gibt grünes Licht für Kunstrasen beim TV Voerde

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am Dienstagabend die Umwandlung eines Aschenplatzes auf der Anlage des TV Voerde zu einem Kunstrasenplatz auf den Weg gebracht. Die Ratsmitglieder votierten einstimmig für die Maßnahme, deren Kosten sich nach den Berechnungen der Stadtverwaltung auf rund 1,1 Millionen Euro belaufen. Die Stadt Voerde muss davon zehn Prozent tragen, neunzig Prozent werden mit Fördermitteln des Lands finanziert.

Gesamtkonzept für die Anlage des TV Voerde

Der Ersatz des Aschenplatzes durch einen Kunstrasen ist Teil eines langfristigen Gesamtkonzeptes, mit dem das Gelände an der Rönskenstraße zu einer multifunktionalen, barrierefreien und generationsübergreifend nutzbaren Sport- und Quartiersanlage gestaltet werden soll. „Auch wenn die Feierlichkeiten des Vereins zum hundertjährigen Bestehen wegen der aktuellen Situation abgesagt wurden, freue ich mich, dass wir die Baumaßnahme nicht verzögern müssen, so dass der Verein Planungssicherheit erfährt“, sagte Bürgermeister Dirk Haarmann in der Ratssitzung.

Nach aktueller Planung soll das Vergabeverfahren im Juni eingeleitet werden. Die Arbeiten sollen im Juni 2021 fertiggestellt sein.