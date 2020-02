Spitzenreiter TV Jahn muss „gut aus den Startblöcken kommen“

Wenn die Fußball-Landesliga nach knapp zweimonatiger Pause am Sonntag wieder ihren Spielbetrieb aufnimmt, hat sich die Rolle des TV Jahn Hiesfeld nicht geändert. Die „Veilchen“ sind als Spitzenreiter weiter die Gejagten. Der Rather SV, der SC Düsseldorf-West und allen voran der Tabellenzweite FSV Duisburg, der im Winter noch einmal kräftig auf dem Transfermarkt zuschlug, wollen dem Ligaprimus die Meisterschaft an den verbleibenden 15 Spieltagen noch streitig machen. An die Verfolger verschwendet Marcus Behnert aktuell aber keinen Gedanken. „Wir müssen den Fokus voll und ganz auf uns richten. Besonders wichtig ist es, dass wir gut aus den Startblöcken kommen“, sagt der Hiesfelder Trainer. Am Sonntag um 15 Uhr will sich sein Team beim abstiegsbedrohten SV Wermelskirchen frisches Selbstbewusstsein holen.

Türkoglu fehlt verletzt

„Ein bisschen Ungewissheit ist nach der Pause immer da“, gesteht der Jahn-Coach, „deshalb gehen wir die Aufgabe mit dem nötigen Respekt an. Wenn wir ganz viel richtig machen, haben wir sicher mehr Möglichkeiten.“ Das Hinspiel gewann der Oberliga-Absteiger auf dem heimischen Rasen am Ende zwar deutlich mit 4:0, tat sich dabei aber lange sehr schwer. Alle vier Hiesfelder Treffer fielen damals erst in der letzten halben Stunde.

Mit der absolvierten Vorbereitung zeigt sich Behnert weitgehend zufrieden. Dank des milden Winters musste kaum eine Einheit ausfallen, seinen Spielern bescheinigt der Coach ein „gutes Fitness-Level“. Nicht ganz so gut gefielen Behnert die vielen Gegentore in den Testspielen: „Da müssen wir noch eine bessere Balance zwischen Offensive und Defensive finden und weniger Ballverluste produzieren“, fordert der 36-Jährige.

Verzichten muss Behnert in Wermelskirchen auf die Dienste von Metehan Türkoglu und Alison Leite dos Santos. Youngster Türkoglu plagt sich mit Rückenbeschwerden herum, eine genauere Diagnose soll es am Montag geben. Der Brasilianer ist aus privaten Gründen nicht dabei. Die Rekonvaleszenten Nico Kuipers und Phil Klemm sind mit Trainingsrückstand noch keine Kandidaten für die Startelf. In die könnten es mit Ömer Akbel und Ahmet Uzun dagegen zwei Winter-Neuzugänge schaffen. Angreifer Can Yilmaz, der vom Ligakonkurrenten SV Hönnepel-Niedermörmter an den Rotbach wechselte, dürfte dagegen erst einmal auf der Bank Platz nehmen.