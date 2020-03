Am vergangenen Sonntag präsentierten sich die Landesliga-Fußballer des TV Jahn Hiesfeld erstmals im neuen Jahr in einem Pflichtspiel ihrem Heimpublikum. Mit dem 2:0-Erfolg über Rellinghausen verlief die Premiere für den Spitzenreiter zwar erfolgreich, ließ aber spielerisch noch ganz viel Luft nach oben. „Das war schon noch sehr holprig“, hofft „Veilchen“-Coach Marcus Behnert eine Woche später wieder auf eine deutliche Steigerung.

Die dürfte am Sonntag (15.15 Uhr) bei der SpVgg Steele 03/09 auch vonnöten sein, denn der Gastgeber aus Essen hat sich im Winter noch einmal sinnvoll verstärkt und in bislang zwei Partien 2020 (0:0 gegen Frohnhausen, 1:0 gegen Duisburg 1900) noch kein Gegentor kassiert.

„Die letzten Gegner waren gegen uns alle sehr defensiv ausgerichtet. Ich denke, da können wir uns auch in Steele wieder drauf einstellen“, glaubt Behnert, dass sein Team wieder das Spiel wird machen müssen. Um dabei dann auch zu klaren Chancen zu kommen, muss sich im Spiel nach vorne wieder einiges verbessern: „Es fängt schon beim ersten Kontakt an, wir brauchen mehr Ruhe am Ball, dazu natürlich auch mehr Bewegung ohne Ball“, fordert der Hiesfelder Übungsleiter von seinen Schützlingen.

Gino Mastrolonardo erleidet Muskelfaserriss

Mit Gino Mastrolonardo wird ein wichtiger Akteur wie befürchtet weiter fehlen. Seine Wadenverletzung hat sich als Muskelfaserriss herausgestellt, die Verantwortlichen gehen davon aus, dass der 29-Jährige noch drei Wochen ausfällt.

Auch Metehan Türkoglu, gegen Rellinghausen erstmals wieder dabei und Torschütze zum 2:0, hat wieder größere Rückenbeschwerden und fällt erneut aus. Noch gesperrt ist Danijel Gataric, dazu setzten unter der Woche einige Akteure erkältet mit dem Training aus, von denen Behnert hofft, dass sie am Sonntag wieder zur Verfügung stehen.

Noch kein Kandidat für einen Platz im Kader ist Tevfik Kücükarslan. Der Neuzugang, der im Winter aus Schonnebeck kam, ist nach seiner komplizierten Gesichtsverletzung, die er sich im Dezember zugezogen hatte, aber mittlerweile voll ins Mannschaftstraining eingestiegen.