Sonderbeitrag für die Sanierung beim SuS 09 Dinslaken

Die Mitglieder des SuS 09 Dinslaken müssen für die künftige Entwicklung des Vereins und der Sportanlage tiefer als bisher in die Tasche greifen. Auf einer Versammlung am Mittwochabend beschlossen die 45 stimmberechtigten Mitglieder sowohl die Anhebung des regulären Monatsbeitrags um einen Euro als auch einen zeitlich begrenzten Sonderbeitrag zur Finanzierung der Sanierungskosten in Höhe von zwei Euro monatlich für Mitglieder der Fußball- und der Leichtathletikabteilung. Beide Beschlüsse fielen ohne Gegenstimme.

Der Vorstand begründete seinen Vorschlag zur generellen Beitragserhöhung mit dem „gestiegenen Vereinsanteil an den verbrauchsabhängigen Kosten sowie der davon unabhängig generell gestiegenen Nebenkosten“. Achim Odenkirchen rechnete vor, dass der rund 1300 Mitglieder starke Verein bisher 25 Prozent der jährlichen Kosten für Wasser, Heizung und Strom auf der städtischen Bezirkssportanlage zahlt. „Wir rechnen künftig mit einem Aufschlag um zehn Prozent“, so der stellvertretende Vereinsvorsitzende. In Zahlen mache das voraussichtlich bis zu 7000 Euro pro Jahr aus, sagte Schatzmeister Danny Walter.

„Blaue Lagune“ muss erneuert werden

Nach dem einstimmigen Votum der Mitglieder auf der Versammlung für den höheren Beitrag zahlen ab 1. Juli Kinder bis 13 Jahre an den Verein 11 Euro monatlich, Jugendliche ab 14 Jahre und Erwachsene 12 Euro, passive Mitglieder 6 Euro und Familien ab drei Personen 24 Euro.

In der Finanzierung des Eigenanteils an den Sanierungsarbeiten auf der Bezirkssportanlage klafft derzeit eine Lücke von rund 165.000 Euro, berichtete Danny Walter. Insgesamt muss der SuS 09 für den Bau eines zweiten Kunstrasen-Großspielfelds und die geplante Überdachung der Tribüne rund 267.500 Euro aufbringen, knapp 82.000 Euro davon sind mit einer Anzahlung in Höhe von 40.000 und einer Rücklage gedeckt.

Neue Kosten kamen in jüngster Zeit für die Verantwortlichen überraschend hinzu: Das Vereinsheim „Blaue Lagune“ muss ersetzt werden. Bei einer Begehung mit Vertretern der Stadtverwaltung sei ein „sehr hoher Sanierungsbedarf“ festgestellt worden, erläuterte Achim Odenkirchen. Dazu gäbe es Probleme mit der Kanalisation rund um das Vereinsheim und den Wunsch, die Blaue Lagune um eine kleine Küche und Lagerfläche zu erweitern. „Eine Sanierung macht da keinen Sinn“, so Odenkirchen, „es wird einen Neubau geben“. Die Stadtverwaltung hatte signalisiert, einen Weiterbetrieb im jetzigen Gebäude auf keinen Fall zu genehmigen, die notwendige Investition schlägt für den SuS 09 voraussichtlich mit weiteren 85.000 Euro Kosten zu Buche.

Damit muss der Verein insgesamt 250.000 Euro aufbringen, die Finanzierung ist durch einen Kredit vorgesehen, der über zehn Jahre abgetragen werden soll. Längstens für diesen Zeitraum müssen Fußballer und Leichtathleten nun ebenfalls ab 1. Juli eine Umlage von zwei Euro monatlich zahlen, beschloss die Versammlung bei zwei Stimmenthaltungen. Sollte durch öffentliche Förderungen, Spenden oder Sponsoreneinnahmen weitere Gelder auf der Habenseite verbucht werden, „dann wird die Umlage in dem Moment hinfällig, wenn wir die Gesamtsumme zusammenhaben“, versprach Schatzmeister Walter. Auch für die Basketballer des Vereins wird der monatliche Beitrag um 2 Euro erhöht, „um sportspezifisch hohe Kosten zu decken“, wie es von Vorstandsseite hieß.

Immerhin hatte Achim Odenkirchen auch gute Nachrichten für die Mitglieder: Die Bauarbeiten auf der Anlage lägen voll im Zeitplan, die Stadtverwaltung verbreite „vorsichtigen Optimismus“ für den weiteren Verlauf. Allerdings musste auch schon der Kampfmittelräumdienst anrücken und zwei Granaten aus Kriegszeiten beseitigen. Zwei offene Verdachtsstellen sollen in den nächsten Wochen noch bearbeitet werden. Die Ausschreibung für die Kunststoffflächen folgt noch, für Ende dieser Woche ist die Stabilisierung der künftigen Tribüne geplant, anschließend können die Fundamente für die geplante Überdachung gesetzt werden.