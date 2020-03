„So wie einst...“: Die Sportredaktion blickt zurück

Am Niederrhein. Die Sportredaktionen der NRZ blicken in einer Serie auf die spektakulärsten Sportereignisse am Niederrhein zurück. Alle Texte in der Übersicht.

In den Zeiten der Corona-Pandemie steht die Sportwelt still – von der Fußball-Bundesliga bis zur Handball-Kreisklasse. Die NRZ nutzt diese Zeit der Zwangspause und blickt zurück auf die größten Momente der Sportgeschichte am Niederrhein und in der Region: Vom Bundesliga-Aufstiegsdrama des OSC Rheinhausen in die Handball-Bundesliga über die Saison von „Boss“ Helmut Rahn beim MSV Duisburg bis zum Ausraster von McEnroe im Düsseldorfer Rochusclub.

In unserer Übersicht finden Sie alle Artikel, die bisher in der Serie erschienen sind. Viel Spaß beim Lesen!

Das Fußballwunder von Uerdingen

Zu den unvergessenen Europapokal-Spielen überhaupt zählt Bayer Uerdingens 7:3 über Dynamo Dresden – es war ein Spiel, das 1986 darüber hinaus auch ein politische Brisanz hatte. Friedhelm Funkel spielte damals für die Krefelder und erzielte den Treffer zum 6:3. Im Gespräch mit unserer Redaktion erinnert sich der heute 66-Jährige an diesen Prototyp eines Fußballwunders im Viertelfinale des Europokal der Pokalsieger.

OSC Rheinhausen steigt in die Bundesliga auf

Ganze 14 Jahre spielte der OSC Rheinhausen unterklassig – dann gelang den Handballern 1993 die Rückkehr in die Bundesliga. Es war ein Herzschlagfinale gegen den Dessauer SV, an dessen Ende die proppevolle Rheinhauser Sporthalle bebte. Diese glorreichen Zeiten des Vereins sind längs vorbei – doch die Erinnerungen daran sorgen bei den Beteiligten noch heute für Gänsehaut. Unsere Redaktion hat mit ehemaligen Spielern und dem Trainer über das unvergessene Aufstiegsspiel gesprochen. Am weitesten gebracht hat es übrigens ein unscheinbarer Ersatzspieler – allerdings außerhalb des Handballs.

