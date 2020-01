Schlappe für Dinslaken zum Abschied aus dem Interregio-Cup

Im abschließenden Spiel des Interregio-Cups gegen die Unis Flyers Heerenveen nutzte Milan Vanek, Trainer des Eishockey-Regionalligisten Dinslaken Kobras, die Gelegenheit, um einigen Spielern, die zuletzt weniger zum Zug gekommen waren, Spielpraxis zu gewähren. Unter anderem spielte der zweite Torhüter Lucas Eckardt die kompletten 60 Minuten durch, musste trotz einer guten Leistung bei der 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)-Niederlage allerdings reichlich Gegentore einstecken.

Die Anfangsphase gestaltete sich recht ausgeglichen. Die besten Chancen für die Kobras vergaben Philipp Heffler, der knapp links am Tor vorbeizog (9.), sowie Martin Benes, dessen Abschluss in der 12. Minute zu zentral geriet. Nach 17 Minuten erhielt der Torjäger dann eine Zeitstrafe, die folgende Überzahl nutzten die Gäste nur zehn Sekunden später zum Führungstreffer.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Im zweiten Spielabschnitt näherten sich zunächst Benes (21.) und Dominick Spazier (25.) dem gegnerischen Tor an, ehe Dennis Appelhans in der 27. Minute die Chance erhielt, den Puck in der völlig freien kurzen Ecke zu versenken, doch er schoss am Tor vorbei. Im Gegenzug vergaben die Niederländer zunächst eine ähnlich große Möglichkeit, trafen im zweiten Anlauf dann aber mit Hilfe des Innenpfostens zum 2:0. Etwas mehr als zwei Minuten später spielte Jerome Baum den Puck in die Spitze, wo Neuzugang Sören Hauptig den Schläger hinhielt und mit seinem ersten Tor für die Kobras den Anschlusstreffer erzielte.

Nicht konsequent verteidigt

Nach dem Tor spielten die Kobras deutlich druckvoller und versuchten direkt nachzulegen, doch blieben immer wieder an der Abwehr oder am gut aufgelegten Keeper der Gäste hängen. In der 37. Minute gelang den Gästen dann mit einem sehenswerten Treffer das 3:1, als Adam Bezak nach einer Antäuschbewegung die Scheibe im langen Eck versenkte. In der letzten Minute des zweiten Drittels legten die Gäste das 4:1 nach, auch weil die Kobras nicht konsequent verteidigten.

Ins Schlussdrittel starteten die Dinslakener wieder druckvoll und belohnten sich nach einer Dreiviertelstunde durch den 2:4-Anschlusstreffer von Heffler. In der 52. Minute nutzten die Gäste eine Überzahlsituation erneut eiskalt aus. Spazier war gerade acht Sekunden auf der Strafbank, als Heerenveen den alten Abstand wiederherstellte. Drei Minuten vor dem Ende nahm Vanek eine Auszeit und wollte nochmal Druck machen, indem er Eckardt zugunsten eines sechsten Feldspielers aus dem Tor nahm, doch dieser Plan ging nach hinten los. Die Flyers gewannen einen Bully vor dem eigenen Tor und Trevor Hunt traf aus der eigenen Hälfte ins verwaiste Tor zum Endstand (58.).

„Ich denke, das zweite und dritte Drittel waren gar nicht schlecht. Wir haben drei Tore in Unterzahl kassiert und das letzte Tor fällt bei einem von 1000 Malen. Aber im Großen und Ganzen bin ich mit dem Spiel zufrieden“, befand Vanek. „In der Hauptsache ging es darum, dass sich keiner verletzt und wir uns keine Sperren abholen. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Spiele gegen Hamm.“ Darüber hinaus hab der Coach bekannt, dass Jakub Revaj um Vertragsauflösung gebeten habe und die Kobras mit sofortiger Wirkung verlässt.