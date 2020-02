Der TV Voerde zog in der Fußball-Kreisliga A durch einen 3:1 (1:1)-Erfolg über die Zweitvertretung der Sportfreunde Hamborn 07 am spielfreien Glückauf Möllen vorbei und steht nun auf dem zweiten Platz. Allerdings hat Glückauf drei Partien weniger absolviert als der TVV. Durch einen sehenswerten Schuss von Til Faßbender aus 16 Metern gingen die Voerder bereits in der achten Minute in Führung, mussten aber kurz vor der Pause den Ausgleich hinnehmen (43.). Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld brachte Sven Adler die Gastgeber per Kopf wieder in Front (77.), ehe Miguel Keilau in der Schlussminute nach einem Querpass den Endstand herstellte.

„Das Spiel war nicht so überzeugend. Unser erstes Tor war gut herausgespielt, aber danach haben wir den Gegner ins Spiel kommen lassen. Wir hatten vorne zu viele Abspielfehler, aber letztendlich ist es ein wichtiger Sieg“, befand Voerdes Trainer Jörg Lieg.

Yesilyurt Möllen – TV Jahn Hiesfeld II 0:1 (0:0). Einen Arbeitssieg errangen die viertplatzierten Hiesfelder beim Tabellenschlusslicht. Can Zengin gelang das Tor des Tages in der 72. Minute. „Das waren auf beiden Seiten nur Zufallsprodukte. Ich weiß nicht, warum der Schiedsrichter bei so einem Wetter überhaupt hat spielen lassen. Trotz der Niederlage bin ich sehr zufrieden mit meiner Mannschaft, wir hatten drei Pfostenschüsse, der Sieg für Hiesfeld ist unverdient“, resümierte Yesilyurt-Trainer Öztürk Yilmaz. Die Hiesfelder sammelten in der Partie fünf gelbe Karten und mussten in der Schlussminute noch einen Feldverweis hinnehmen.

SC Wacker Dinslaken – RWS Lohberg 0:6 (0:2). Der Lohberger Stürmer Hassan Hamzaoglu erwischte einen Sahnetag und erzielte fünf der sechs Gäste-Tore (27., 30., 77., 83., 85.), dazu traf dessen Bruder Ismail per Strafstoß (65.). „Ich habe eigentlich ein kampfbetontes Spiel erwartet und bin sehr froh über den Sieg. Nach vorne hin hat alles geklappt, Wir haben die Schwächen des Gegners gut ausgenutzt und hatten das Spiel vor allem in der zweiten Halbzeit unter Kontrolle. Das Ergebnis ist sehr gut fürs Selbstvertrauen“, freute sich RWS-Trainer Ugur-Deniz Aydin hinterher über den deutlichen Erfolg.

Wacker-Coach Marcel Antonica resümierte: „In den ersten zwanzig Minuten waren wir eigentlich ganz gut drin, dann kommt ein katastrophaler Fehler der Abwehr zum 0:1 und ein Torwartfehler zum 0:2. Nach der Halbzeit hatten wir dann ein, zwei Riesenchancen, aber nach dem 0:3 hat die Mannschaft sich aufgegeben. RWS war über 70 Minuten die bessere Mannschaft, da brauchen wir nicht um den heißen Brei herumzureden.“