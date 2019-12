Rutschpartie der SV 08/29 Friedrichsfeld früh abgebrochen

Voerde. Das Spiel der SV 08/29 Friedrichsfeld in der Fußball-Bezirksliga bei Arminia Klosterhardt II war nach sieben Minuten bereits beendet.

Die Bezirksliga-Fußballer der SV 08/29 Friedrichsfeld hatten am Sonntag nur einen Kurzeinsatz: Das Spiel bei Arminia Klosterhardt II war nach sieben Minuten bereits beendet. „Der Schiedsrichter hätte gar nicht anpfeifen dürfen“, sagte Co-Trainer Timur Sürek, der den privat verhinderten Dirk Lotz vertrat, nach dem vorzeitigen Abbruch.

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Der Kunstrasenplatz war durch die frostigen Temperaturen gefroren und spiegelglatt, statt eines ordentlichen Fußballspiels kam es zu einer reinen Rutschpartie. „Blaz Vukancic ist schon in der ersten Minute ausgerutscht“, schilderte Sürek, „dann unser Torwart Christian de Groodt beim Abstoß und schließlich noch jeweils ein Klosterhardter Spieler und einer von uns gegeneinander“. Das war für den Unparteiischen Nick Gerner genug, er beendete das gesundheitsgefährdende Geschehen kurzerhand.

Das Spiel wird nun neu angesetzt: „Wir haben abgesprochen, am Dienstag oder Donnerstag zu spielen, wahrscheinlich aber eher am Donnerstag“, so Sürek.