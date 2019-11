Pokal: Dinslaken fliegt in Ratingen ohne Applaus raus

Der Spielplan der Dinslakener Kobras ist derzeit sehr eng getaktet. Die Mannschaft von Trainer Milan Vanek hat fünf Pflichtspiele in neun Tagen zu absolvieren und dazu eine äußerst dünne Personaldecke. Vor dem Halbfinale im NRW-Pokal bei den Ratinger Ice Aliens gab es zunächst gute Nachrichten, denn einige Spieler konnten wieder mit ins Geschehen eingreifen. Eine wirkliche Hilfe waren sie bei der 1:5 (0:1, 0:1, 1:3)-Niederlage aber nicht.

Vor der Partie hatte der ehemalige Ratinger Spieler und jetzige Trainer der Kobras, Milan Vanek, noch motivierende Worte gefunden. „Wir wollen das Spiel gewinnen und um jeden Preis ins Finale einziehen“, forderte der Übungsleiter einen Sieg von seiner Mannschaft. Was dann in den 60 Minuten auf dem Eis passierte, war eine Enttäuschung. Wäre Milan Vanek Box-Trainer gewesen, so hätte er mit Sicherheit vorzeitig das Handtuch geworfen. An dem freien Mittwoch ändert aber auch die schwache Leistung nichts. „Ich habe den Jungs versprochen, dass Mittwoch frei ist und das bleibt auch so“, erklärt der Coach.

Dinslaken kassiert das 0:2 in Überzahl

Im Vergleich zur Begegnung in Leuven am Samstag hatte Vanek mit Sven Schiefner, Benedikt Hüsken, Martin Benes und Leon Taraschewski gleich vier Feldspieler mehr zur Verfügung. Das genannte Quartett ist im Mannschaftsgefüge der Dinslakener nicht ganz unwichtig, denn immerhin fehlten mit Kapitän Hüsken, Assistenzkapitän Schiefner und Topscorer Martin Benes und Angreifer Leon Taraschewski vier ganz wichtige Leute im Kader.

War in der alten Heimat restlos bedient: Kobras-Trainer Milan Vanek. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Aber auch deren Rückkehr sollte die Kobras nicht sonderlich verstärken. Keine fünf Minuten waren gespielt, da traf Thomas Dreischer zum 1:0 für die Gastgeber. Nach vorne passierte bei den Gästen relativ wenig, hinten hatten die Kobras immerhin noch Marvin Frenzel zwischen den Pfosten.

Der nächste größere Rückschlag folgte zu Beginn des zweiten Drittels. Ratingens Felix Kessinger musste wegen Spielverzögerung auf die Strafbank (26.). Nach knapp einer Minute erfolglosem Powerplay der Kobras gelang den Gastgebern dann sogar in Unterzahl ein Kontertor. Dustin Schumacher bediente Marco Clemens, der das 2:0 für die Außerirdischen besorgte (27.). Dass dieses Tor sogar schon reichen sollte, um den Einzug ins Finale perfekt zu machen, damit hatten auch Vanek und seine Mannen nicht gerechnet.

Kobras-Trainer Vanek: „Desolate Leistung!“

Zwar traf Rückkehrer Taraschewski nach 30 Sekunden im Schlussdrittel zum 1:2-Anschlusstreffer (41.), doch viel mehr kam von den sonst so giftigen Schlangen nicht. Die Hausherren machten ihren Abend mit drei weiteren Treffern durch Lorenzo Maas (52.), Dennis Fischbuch (55.) und Dreischer (58.) perfekt.

Lokalsport So haben sie gespielt Tore: 1:0 Dreischer (5.), 2:0 Clemens (27.), 1:2 Taraschewski (41.), 3:1 Maas (52.), Fischbuch (55.), Dreischer (58.). Strafminuten: Ratingen 4, Dinslaken 4. Schiedsrichter: Chwaluk, Licau, Scholz. Zuschauer: 201.

Nicht nur die Dinslakener Anhänger, sondern auch Trainer Vanek waren mehr als bedient nach der Schlusssirene. „Das war“, fasste Vanek die Partie sichtlich wütend zusammen, „eine desolate Leistung von meiner Mannschaft. Wer so spielt, der hat es auch nicht verdient, ins Finale zu kommen. Ich halte immer die Hand schützend über sie, aber bei diesem Spiel fällt mir wirklich nichts mehr ein.“

Aber wirklich Zeit sich über das Pokalaus zu ärgern haben die Kobras nicht, denn am Wochenende stehen wieder wichtige Spiele in der Regionalliga und im Interregio-Cup auf dem Programm.