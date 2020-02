Dinslaken. Die Dinslaken Kobras schließen die Saison in der Pre-Playoffs der Eishockey-Regionalliga mit zwei Auswärtsspielen in Herford und Ratingen ab.

Die Enttäuschung war zuletzt groß bei den Dinslakener Kobras. Der Eishockey-Regionalligist hatte sich für die Pre-Playoffs viel vorgenommen, brachte es dort aber nicht fertig, in den Spielen konstant über sechzig Minuten seine Leistung zu bringen. Nach acht Partien und acht Niederlagen ist klar, der Halbfinaleinzug ist nicht mehr möglich. An diesem Wochenende stehen dennoch zwei Begegnungen für die Giftschlangen auf dem Programm. Am Freitag (20.30 Uhr) müssen die Kobras beim Herforder EV ran, ehe dann am Sonntag (18 Uhr) das Saisonfinale bei den Ratinger Ice Aliens steigt.

Für die beiden noch ausstehenden Spiele haben Milan Vanek und seine Mannschaft sich noch einmal neue Ziele gesetzt. „Wir wollen“, erklärt der Übungsleiter, „nicht ohne Sieg aus der Zwischenrunde gehen und wir würden auch gerne noch Fünfter werden.“ Unmöglich ist das nicht. Klar ist aber auch, dafür braucht es mindestens einen Sieg am Sonntag gegen die Außerirdischen, denn die haben schon drei Zähler mehr auf dem Konto als die Dinslakener.

Am Freitag wartet mit dem Herforder EV der amtierende Meister der Regionalliga auf die Kobras. Die Ostwestfalen wussten in den Pre-Playoffs bisher auch nicht mit Konstanz zu glänzen, grüßen aber immerhin vom dritten Platz und sind gegen die Kobras auf jeden Fall der Favorit. Das Spiel abschenken möchte Vanek aber nicht: „Ich setze mich bestimmt nicht drei Stunden in den Bus, um dann dort zu verlieren.“

Besonders gefährlich ist bei den Gastgebern Killian Hutt. Der Kanadier hat in den acht Spielen der Zwischenrunde sechs Tore erzielt und zwölf aufgelegt. Zum Vergleich: Dinslakens bester Scorer ist Pascal Behlau mit sieben Toren und vier Assists.

Am Sonntag beim Duell mit den Ratinger Ice Aliens sind die Rollen dann im Vorhinein nicht so klar verteilt. In der Hauptrunde hatten die Kobras leicht die Nase vorn. In den Pre-Playoffs gelang den Ratingern aber immerhin ein Sieg, und die Aliens spielen auf eigenem Eis.

Letztes Training am Dienstag

Milan Vanek fordert von seiner Mannschaft aber nicht einfach nur einen Sieg in der Zwischenrunde, sondern blickt dabei noch weiter: „Wir müssen auch für die Fans mal wieder gewinnen. Ich merke auch, dass es unruhig ist. Ich bin der Meinung, unsere Entwicklung in den letzten beiden Jahren ist gut, aber zuletzt stimmten die Ergebnisse nicht. Wir wollen uns da schon vernünftig von unseren Anhängern verabschieden.“

Für seine Spieler hat der Übungsleiter ebenfalls eine zusätzliche Motivation: „Die Jungs können sich auch alle noch einmal für uns oder andere Vereine empfehlen. Das sind die letzten beiden Chancen.“ Merklich gehen im Hintergrund die Personalplanungen voran. Etwas Konkretes wollten die Kobras aber noch nicht vermelden.

Am Dienstag treffen die Giftschlangen sich dann ein letztes Mal zum Abschlusstraining, ehe es in die Pause geht.