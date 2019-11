Nachholspiel: Wacker Dinslaken empfängt Hamborn 07 II

Der Aufsteiger will mit einem Sieg gegen die Hamborner Reserve den Anschluss ans Mittelfeld wahren, bevor das schwere Restprogramm ansteht.

Wacker Dinslakens Trainer Julien Wans sieht sein Team im Nachholspiel gegen Hamborn 07 II (Samstag, 14.30 Uhr) in der Außenseiterrolle: „Die erste Mannschaft von Hamborn hat am Wochenende spielfrei. Wenn der ein oder andere Spieler gegen uns 45 Minuten in der Zweiten aushilft, sind die bis zur nächsten Woche wieder fit“, rechnet Wans mit Verstärkung aus dem Landesliga-Kader. Zudem müsse Hamborns Reserve ihre besten Akteure am Samstag nicht an die abstiegsbedrohte erste Mannschaft abtreten. „Ich denke, die reisen mit reichlich Selbstvertrauen an“, so Wans.