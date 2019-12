MTV Rheinwacht Dinslaken war schon zur Pause geschlagen

Der MTV Rheinwacht Dinslaken hatte in der Damenhandball-Landesliga gegen die dritte Mannschaft des TV Aldekerk beim 19:25 (7:15) das Nachsehen. In der Anfangsphase taten sich beide Mannschaften schwer, Tore zu erzielen. Der erste Treffer für den MTV gelang Sandra Zeh erst nach neun Minuten und 40 Sekunden per Siebenmeter zum 1:3. Dann aber drehten die Gäste auf und führten nur etwas mehr als drei Minuten später mit 7:1. Bis zur Halbzeit hatte Aldekerk das Spiel bereits vorentschieden.

In der zweiten Halbzeit kämpften sich die Dinslakenerinnen zwischenzeitlich auf drei Treffer heran (18:21, 53.), doch „es war eine Aufholjagd, die zu viel Kraft gekostet hat“, meinte MTV-Trainer Sascha Zwanzig-Zeh. „Wir haben zurzeit große personelle Sorgen und hatten mit Sandra Zeh und Noa Cichaszek nur zwei gelernte Rückraumspielerinnen. Außerdem war der Gegner sehr fit und hat uns in der ersten Halbzeit mit Tempogegenstößen die Bude voll geschossen“, räumte der Coach ein. Lobende Worte fand Zwanzig-Zeh für das Schiedsrichtergespann, mit dessen Leistung die komplette Mannschaft zufrieden gewesen sei.

MTV: Lüttich, Spiecker; Chmilewski (1), Barton (2), Cichaszek (3), Zeh (5), Schmidke (1), Gerau (5), Maas, Beuke (2).

Die zweite Mannschaft der HSG Hiesfeld/Aldenrade musste sich mit einem 23:23 (13:10) beim TV Beckrath zufriedengeben. Die Partie war in der ersten Halbzeit lange ausgeglichen, ehe sich die Gastgeberinnen gegen Ende der ersten Halbzeit absetzen konnten. In der zweiten Halbzeit drehte die Spielgemeinschaft mit einem 6:0-Lauf die Partie (17:14, 45.), doch in der Schlussphase schlug Beckrath innerhalb von einer Minute mit drei Toren zurück und entriss der HSG so noch den sicher geglaubten Sieg.

Steigerung nach der Pause

„In der ersten Halbzeit haben wir nicht gut gespielt, sind dann in der zweiten Halbzeit aber deutlich besser geworden. Am Ende hatten wir wohl in den Köpfen schon gewonnen und sind dann nachlässig geworden. Insgesamt kann ich aber mit dem Unentschieden leben“, befand HSG-Trainer Guido Lai.

HSG II: Bilek, Limprecht; Lai (2), Köster (6), Tenten, Gülicher, Schulte-Euler (4), Völlings (4), Brock, Golley (1), Grunow (6).