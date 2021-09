Philipp Tuda zeigte an seinem 30. Geburtstag eine starke Leistung.

Handball MTV Dinslaken verpasst Überraschung in Remscheid nur knapp

Dinslaken Der stark ersatzgeschwächte MTV Rheinwacht Dinslaken liefert der HG Remscheid einen großen Kampf und verliert am Ende nur unglücklich.

Die Handballer des MTV Rheinwacht haben zum Regionalliga-Auftakt bei der HG Remscheid eine Überraschung nur knapp verpasst. Gegen den hoch gehandelten Gastgeber legten die arg dezimierten Dinslakener einen kämpferischen Auftritt hin und mussten sich am Ende vor rund 200 Zuschauern in der Sporthalle Neuenkamp nur unglücklich mit 25:27 (12:15) geschlagen geben. „Ich kann der Mannschaft nur ein großes Kompliment machen, wie sie sich hier in dieser Besetzung verkauft hat“, war MTV-Coach Boris Lietz hinterher mit der Leistung seiner Schützlinge trotz der Niederlage sehr zufrieden.

Tuda überragt an seinem 30. Geburtstag

Lietz standen am Samstag verletzungsbedingt nur acht Feldspieler zur Verfügung, und nach einer Viertelstunde sah es dann auch gar nicht gut für die Rumpftruppe aus. Mit 4:9 lagen die Dinslakener da schon hinten, kämpften sich aber angeführt von einem überragenden Philipp Tuda, der an seinem 30. Geburtstag als Schütze aus der zweiten Reihe, Vollstrecker von der Siebenmetermarke und Anspieler glänzte, nach und nach zurück.

Backhaus trifft zum ersten Ausgleich

Zur Pause war wieder alles drin, und der MTV erwischte dann auch den deutlich besseren Start in die zweite Hälfte. Kreisläufer Dennis Backhaus erzielte den ersten Ausgleich (34.), jetzt hatten die Gäste endgültig Blut geleckt. Remscheid konterte zwar noch einmal zum 21:18 (43.), ließ aber weiter jede Souveränität vermissen und lud die nie aufsteckenden Gäste zur neuerlichen Aufholjagd ein. Beim Stand von 23:23 (52.) verpasste es Rheinwacht mehrfach, die erste Führung zu erzielen. In der Schlussphase stand Dinslaken dann auch fast nur noch in Unterzahl auf dem Feld.

MTV: Bystron, Hillig; Tuda (13/8), Backhaus (3), Dreier, Reede (2), Hoffmann (5), Tomke (2), Feld, Adam.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Dinslaken Hünxe Voerde