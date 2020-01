MTV Dinslaken: Schwierige Vorbereitung auf Korschenbroich

Enthusiastisch feierten Fans und Spieler des MTV Rheinwacht am vergangenen Sonntag den ersten Heimsieg der Saison über den TV Jahn Köln-Wahn. Eine mehr als durchwachsene Trainingswoche hat die Aufbruchstimmung bei den abstiegsbedrohten Dinslakener Regionalliga-Handballern allerdings schon wieder getrübt. Viele angeschlagene Akteure, dazu berufliche Verpflichtungen – an eine vernünftige Vorbereitung auf die nächste Begegnung war kaum zu denken. Keine guten Voraussetzungen also für eine Mammutaufgabe. Beim Tabellenzweiten TV Korschenbroich (Samstag, 19.30 Uhr) hängen die Trauben für die Mannschaft von Harald Jakobs extrem hoch.

TVK patzt nur auswärts

Der TVK hat zuletzt zwar einige Zähler liegen lassen und nun bereits fünf Punkte Rückstand auf Spitzenreiter Opladen, leistete sich die Patzer aber allesamt in der Fremde. Zu Hause sind die Korschenbroicher eine Macht. Das von Dirk Wolf gecoachte Team musste sich in heimischer Halle nur am dritten Spieltag knapp gegen den Tabellenführer aus Opladen geschlagen geben. „Wie heimstark sie sind, haben wir ja auch in der Rückrunde der vergangenen Saison zu spüren bekommen“, erinnert sich Harald Jakobs noch gut an die Schlappe am letzten Spieltag der Meister-Saison, als Dinslaken beim 26:34 chancenlos war und dann Essener Schützenhilfe gegen Ratingen benötigte.

Will der MTV am Ende dieser Spielzeit nicht auch im Kampf um den Klassenerhalt auf Schützenhilfe angewiesen sein, sollten nun tunlichst aber auch Erfolge gegen Teams aus den oberen Tabellenregionen her. Jakobs sieht seine Schützlinge deshalb auch in Korschenbroich unter einem gewissen Druck. Den haben die Gastgeber aber natürlich ebenfalls, wenn sie das Titelrennen eine Woche vor dem Topspiel in Opladen zumindest noch einigermaßen offen halten wollen.

Mirko Krogmann fällt wohl erneut aus

„Es wird verdammt schwer, aber wir fahren natürlich nicht da hin, um die zwei Punkte abzuliefern“, sagt der MTV-Coach. Unabdingbar für einen Überraschungscoup sei dabei „eine super Abwehrleistung“, wobei den Dinslakenern gerade in der Mitte die Alternativen fehlen und Abwehrchef Dennis Backhaus unter der Woche zu den verletzten Akteuren zählte.

Auf Halbrechts wird Mirko Krogmann sehr wahrscheinlich noch einmal aussetzen müssen. Auch hinter dem Einsatz von Rechtsaußen Jonas Ahls steht ein großes Fragezeichen. Als „Backup“ für Stammkraft Steffen Hahn, der unter der Woche krank pausieren musste, könnte Niklas de Lede aus der Reserve mitfahren.