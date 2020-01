MTV Dinslaken: Gegen Siebengebirge den zweiten Schritt gehen

Die Erleichterung war groß im Lager des MTV Rheinwacht. Nach dreieinhalbmonatiger Durststrecke gelang den Dinslakener Regionalliga-Handballern am vergangenen Samstag bei der HG Remscheid endlich wieder ein doppelter Punktgewinn. „Für den Kopf war das ein ganz wichtiger Sieg“, sagt Harald Jakobs. Der Trainer des amtierenden Meisters hofft, dass der Erfolg im Bergischen Land genügend Auftrieb gegeben hat, um auch die nächsten beiden Aufgaben gegen zwei weitere Konkurrenten im Abstiegskampf zu lösen und sich so wieder ein wenig Luft zu verschaffen. Am Sonntag soll zu Hause um 11.15 Uhr gegen die HSG Siebengebirge endlich auch der erste Heimsieg der laufenden Saison her.

Sechs Punkte aus den drei Partien im Januar – so lautet die klar formulierte Dinslakener Zielsetzung. Der erste Schritt ist getan, in einer Woche kommt noch der TV Jahn Köln-Wahn zur ersten Rückrundenbegegnung in die Douvermannhalle. „Das Spiel gegen Siebengebirge ist für mich die schwierigste Herausforderung dabei“, warnt Jakobs explizit vor dem kommenden Gegner und dessen „unorthodoxer Spielweise. Sie sind vielleicht individuell und konzeptionell nicht herausragend, stellen aber immer wieder auf eine offene Deckung um und sorgen damit für Unruhe. Dazu sind sie stets schnell mit vier Leuten vorne.“

Max Reede fällt wohl weiter aus

Beim Abschlusstraining sprach der Rheinwacht-Coach die Besonderheiten des HSG-Spiels noch einmal an. Lösungen gegen offensivere Abwehrformationen sollte sein Team mit seinen schnellen und offensiv zweikampfstarken Rückraumspielern auf jeden Fall parat haben. Zumal Nils Kruse nach seiner langen Verletzungspause immer besser reinkommt und auch Marc Tomke endgültig in der Regionalliga angekommen scheint, wie sein starker Auftritt in Remscheid vermuten lässt. „Marc hatte den Anschluss Anfang der Saison etwas verloren, trainiert aber durchweg fleißig und findet sich immer besser zurecht“, lobt Jakobs.

Der MTV-Trainer hofft natürlich auch, dass sich Mirko Krogmann im rechten Rückraum wieder ähnlich treffsicher zeigt wie in Remscheid: „Mirko soll sich weiter auf seine Wurfstärke konzentrieren. Es muss auch nicht wieder eine hundertprozentige Quote sein, wenn er denn die technischen Fehler vermeidet“, sagt Jakobs.

Für einfache Tore aus dem Rückraum dürfte Max Reede am Sonntag noch nicht sorgen können. Der lädierte Fuß macht dem Halblinken immer noch Probleme. Dafür rückt das Comeback von Torwart Marco Banning näher. Der Kapitän hat das Training unter der Woche weiter forcieren können. Kreisläufer Christoph Enders musste das Training am Donnerstag zwar wegen einer Handgelenksverletzung abbrechen, sein Einsatz ist aber nicht gefährdet.

Der Gegner: Wie der MTV hatte auch die HSG Siebengebirge zu Beginn der Spielzeit große Verletzungssorgen. Das Team aus Königswinter startete mit 1:9 Punkten und konnte sich auch nach dem Heimsieg über Wahn Anfang November noch nicht stabilisieren. Es folgten weitere vier Pleiten, doch unter Trainer Lars Degenhardt, der Ende November den Posten des zurückgetretenen Werner Klöckner übernahm, steigerte sich die junge HSG-Mannschaft schnell, zeigte schon bei den knappen Niederlagen gegen Tusem Essen II und die SG Ratingen sehr gute Leistungen. In Langenfeld gab’s vor der Weihnachtspause den ersten Auswärtssieg, gegen Weiden durfte Siebengebirge am letzten Samstag wieder jubeln.