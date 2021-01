Meret Günster vom MSV wünscht sich Pandemie als Verlierer

Dinslaken/Voerde/Hünxe Dritter Teil der Serie über Wünsche und Hoffnungen im Sport. Heute mit den Overländer-Zwillingen, Meret Günster und Nils Watenphul.

Erst der Lockdown im Frühjahr, ein Neustart unter schwierigen Bedingungen und dann der neuerliche Abbruch. Das Jahr 2020 war auch für den Sport ein ausgesprochen schwieriges. 2021 soll (irgendwann) alles besser werden. Die NRZ hat Sportler, Trainer und Funktionäre nach ihren Wünschen und Hoffnungen für das neue Jahr gefragt und veröffentlicht die Antworten in einer kleinen Serie. Heute mit den Overländer-Zwillingen, Meret Günster und Nils Watenphul.

Lena und Sarah Overländer, Beachvolleyball-Duo aus Voerde:

Wir hoffen, dass zu Beginn der Beachvolleyball-Saison etwas Ruhe eingekehrt ist und wir wieder an den schönsten Stränden Deutschlands Turniere spielen können. Natürlich hoffen wir auch, dass die Olympischen Spiele in irgendeiner Form stattfinden werden, sodass wir mit den deutschen Teams mitfiebern können.

Nils Watenphul, Tennisspieler beim TC Rot-Weiss Dinslaken (wechselt studienbedingt zum Aachener LTC):

Ich wünsche allen Menschen, dass sie wieder so viel Zwischenmenschlichkeit zulassen können, wie sie möchten, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Sportlich hoffe ich natürlich, dass bald wieder risikofrei Wettbewerbe durchgeführt werden können und der Spaß am Spiel wieder in die Sportstätten der Region einkehren kann. Allen Menschen der Region wünsche ich ein gesundes und glückliches Jahr 2021.

Meret Günster, aktuell verletzte Bundesliga-Fußballerin des MSV Duisburg aus Dinslaken:

Ich wünsche mir ein Jahr voller Gesundheit, in dem das Leben wieder soweit wie möglich normal verläuft und wir die Pandemie als Verlierer im Dunkeln stehen lassen. Ich hoffe, dass unser Sport auch 2021 weiter betrieben werden darf, nur diesmal wieder mit der Unterstützung der Fans, und dass der Sport allgemein wieder weniger durch Corona beeinflusst wird.