Manfred Cichy, Urgestein des STV Hünxe, wird 80

Im „Golddorf“ nennen sie ihn nur den weißen Hai. Manfred Cichy hat sich als aber vor allem als Urgestein des STV Hünxe einen Namen gemacht. Seit über 40 Jahren hält er seinem Klub, zunächst als Spieler, später als Funktionär, die Treue. Am 10. Juli feiert der gebürtige Duisburger und begeisterte Fan des MSV Duisburg seinen 80. Geburtstag.

Seinen ortsbekannten Spitznamen hatte Cichy seit dem Mai 1987 weg. Im Spiel gegen eine mit ehemaligen Profis verstärkte Auswahl des WDR steuerte der weißhaarige Cichy vor rund 400 Zuschauern ein Tor bei. „Jetzt hat der weiße Hai zugeschlagen“, kommentierte Hans-Gerd König, der Stadionsprecher des 1. FC Köln. Nur einen Monat später sahen gar 2500 Fans das Jubiläumsspiel des STV Hünxe gegen die Uwe-Seeler Prominentenelf, die seinerzeit mit Fußballgrößen wie Franz Beckenbauer, Lothar Emmerich und Helmut Rahn auflief. Mit dabei: Manfred Cichy.

Der passionierte Akkordeonspieler, der in den Achtzigerjahren die Karnevalsveranstaltungen der STV-Fußballer organisierte, hat die erfolgreichen Jahre der „Golddörfler“ in den Achtzigerjahren, als es fast zum Aufstieg in die Landesliga gereicht hätte, mitgemacht. Noch immer drückt Manfred Cichy dem Klub, der mittlerweile in der Kreisliga B spielt, die Daumen.