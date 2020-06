Kai Wellmann kehrt als Trainer zurück zum VfB Lohberg

Kai Wellmann übernimmt die neu gegründete zweite Mannschaft des VfB Lohberg in der Fußball-Kreisliga C.

Dinslaken. Kai Wellmann kehrt zum VfB Lohberg zurück: Der 50-Jährige übernimmt die neu gegründete zweite Herrenmannschaft in der Fußball-Kreisliga C.

Der VfB Lohberg bekommt beim Neuaufbau einer zweiten Herrenmannschaft in der Fußball-Kreisliga C Unterstützung eines alten Bekannten: Kai Wellmann wird die Reserve der Schwarz-Gelben als Trainer betreuen.

Der 50-Jährige war in der Saison 2006/07 bereits Assistent von Klaus Schnurbusch bei den Schwarz-Gelben und kickte in den 90-er Jahren als Verteidiger des VfB in der Dorotheen-Kampfbahn. Als Trainer stand Wellmann zuletzt bei Eintracht Walsum in der Kreisliga A an der Seitenlinie, davor betreute er unter anderem die zweite Mannschaft des TV Jahn Hiesfeld sowie den SC Wacker Dinslaken.

Am kommenden Donnerstag um 19 Uhr findet im Lohberger Stadion die erste Trainingseinheit für die „Zweite“ statt. Potenzielle Spieler können sich unter vfblohberg@yahoo.com melden.