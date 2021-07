Jahn Hiesfeld dreht gegen BW Dingden nach der Pause auf

Dinslaken Beim 2:1 über Dingden steigert sich Oberligist Hiesfeld nach der Pause deutlich. Vor dem Wechsel dominiert der Gast. Falkenreck trifft doppelt.

Nach den ersten 45 Minuten sah es im Stadion am Freibad überhaupt nicht danach aus, doch nach einer deutlichen Steigerung in Hälfte zwei gewannen die Oberliga-Fußballer des TV Jahn Hiesfeld den Test gegen den ambitionierten Landesligisten BW Dingden am Mittwochabend letztlich nicht unverdient mit 2:1 (0:1). Vor dem Wechsel hatten die Gäste das Geschehen noch deutlich dominiert, mit ihrem stark verbesserten Auftritt nach der Pause überraschten die personell weiterhin arg gebeutelten "Veilchen" schließlich sogar den eigenen Trainer. "Diese Reaktion war in der Form nicht zu erwarten. Da muss ich der Mannschaft wirklich ein Riesenkompliment machen", erklärte Jahn-Coach Marcus Behnert.

Nitschke und Grgic aus der Reserve überzeugen

Beide Teams traten erwartungsgemäß nicht in Bestbesetzung an, deutlich schwieriger gestaltete sich die Aufstellung aber bei den Hausherren. Mit Jonas Nitschke und Mathias Grgic standen sogar zwei Akteure aus der A-Liga-Reserve in der Startformation. Beide machten ihre Sache sehr gut, insbesondere Nitschke legte auf der rechten Außenbahn einen frechen Auftritt hin.

Girnth staubt nach Cavusman-Volleyschuss an die Latte ab

In Hälfte eins waren dennoch die Dingdener durchgehend am Drücker. Kevin Juch hatte die erste Großchance für Blau-Weiß, traf aber freistehend den Ball nicht richtig (6.). Besser machte es dann Florian Girnth, der nach feinem Freistoß von Robin Volmering und sehenswerter Direktabnahme von Ferhat Cavusman an die Latte erfolgreich zur Gästeführung abstaubte. Hiesfeld agierte zu passiv und fand offensiv in der ersten Halbzeit kaum statt, stand aber zumindest in der Defensive weitgehend solide.

Falkenreck dreht die Partie mit zwei Treffern

Marcus Behnert forderte seine junge Mannschaft in der Kabine auf, mutiger zu agieren - und fand dabei offenbar Gehör. Sofort mit Wiederanpfiff setzte der TV Jahn den Gegner nun unter Druck und kam so endlich auch zu Chancen. Den Volleyschuss von David Feldhoff parierte BWD-Schlussmann Marc Tebroke noch mit einem starken Reflex (59.), gegen Stürmer Tim Falkenreck war Dingdens Keeper dann aber machtlos - 1:1 (68.). Hiesfeld wollte mehr und lieferte auch. Sechs Minuten nach seinem ersten Treffer schnürte Falkenreck den Doppelpack, Feldhoff hätte nach starker Einzelleistung sogar noch erhöhen können, traf aus spitzem Winkel aber nur den Außenpfosten (78.).

Salman vergibt die Ausgleichschance

In der Schlussphase drängte Dingden zwar noch einmal auf den Ausgleich, viel mehr als die Großchance von Mohamed Salman, der an Hiesfelds Torwart Marian Ograjensek scheiterte (88.), sprang für den Gast aber nicht mehr raus. "Ich habe diesmal absichtlich erst später gewechselt, da hat man gemerkt, dass einigen Jungs noch etwas die Kraft fehlt", erklärte BWD-Übungsleiter Dirk Juch, "nach der ersten Hälfte hätten wir hier natürlich gerne gewonnen, aber es ist immer noch Vorbereitung, und da probiert man natürlich auch viel aus." Sein Gegenüber Behnert war rundum zufrieden: "Unter diesen Voraussetzungen war die zweite Hälfte wirklich stark von uns."

TV Jahn: Ograjensek; Grgic, Weiß, Kuipers (46. Buhlmann), Herzog, Louma, Hübinger, Krajac, Nitschke, Falkenreck, Feldhoff.

BWD: Tebroke; Cavusman, Varwick, Rülfing, Volmering (70. Kruse), Görkes, Ameling (56. Buers), Schluse (68. Klein Schmeink), Haffke, Juch, Girnth (46. Salman).

