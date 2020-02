Die Eishockey-Regionalliga birgt einen unheimlichen Aufwand. Nicht nur die zahlreichen Trainingseinheiten oder die zu bewältigen Strecken zu den Auswärtsspielen, sondern auch der eng getaktete Spielplan macht den Teams mit der Zeit zu schaffen. Bei den Dinslakener Kobras werden die kommenden Tage aber noch einmal besonders anstrengend – und das nicht nur, weil dringend Punkte her müssen, sondern weil die Mannschaft von Milan Vanek am Freitag, am Sonntag und am Dienstag spielen muss. Am Freitag geht es zunächst (20.30 Uhr) zum Spitzenreiter der Pre-Playoffs, der EG Diez-Limburg. Zwei Tage später kommt dann um 19 Uhr der Tabellenzweite, die Bären aus Neuwied in die Schlangengrube und wiederum zwei Tage später ist dann auch Diez-Limburg zu Gast in Dinslaken (20 Uhr).

Wie ernst die Lage bei den Kobras in der Zwischenrunde der Eishockey-Regionalliga ist, wurde in den vergangenen Tagen oft betont. Mit nur zwei Punkten aus fünf Spielen scheint es fast aussichtslos, noch einen Platz unter den ersten vier Mannschaften zu erreichen.

Milan Vaneks klare Ansage

Doch wer Milan Vanek kennt, der weiß, dass der Coach mit Sicherheit nichts herschenkt. „Das Spiel“, so Vanek, „fängt immer bei Null an, da ist es egal, gegen wen wir spielen. Und wir brauchen nicht um den heißen Brei zu reden: Wenn wir jetzt am Wochenende nicht mindestens drei Punkte holen, dann war es das.“

Eine klare Ansage also vom Übungsleiter, der vor dem harten Wochenende seine Mannschaft in die Pflicht nimmt: „Die Jungs haben unter der Woche wieder ordentlich gearbeitet, aber jetzt gilt es auch zu punkten. Gute Laune und gutes Training reichen nicht. Wir müssen auch mal eine Führung bestätigen und nicht die Spiele wieder aus der Hand geben.“ Wahre Worte, denn schließlich haben die Kobras in einigen Begegnungen über lange Zeit die Nase vorn gehabt, gingen dann aber immer als Verlierer vom Eis.

Top-Teams schon geschlagen

Was paradoxerweise für ein positives Wochenende der Dinslakener spricht, sind die Gegner. Gegen die Top-Mannschaften der Liga haben die Giftschlangen sich immer behauptet, konnten diese auch in der Hauptrunde schon schlagen und werden daher besonders motiviert zur Sache gehen. Gelingt am Wochenende allerdings kein Sieg, dann geht das Licht im Keller der Zwischenrunden-Tabelle langsam, aber sicher, aus und somit wäre auch der Traum vom Halbfinale geplatzt.

Personell sieht es bei den Dinslakenern wieder besser aus. Die Grippewelle scheint überstanden und wenn nichts mehr dazwischen kommt, kann Vanek aus dem Vollen schöpfen.