Hünxer Helden 2019: Das sind die besten Sportler des Jahres

„Jede Gemeinde braucht Vorbilder“, begann Bürgermeister Dirk Buschmann am Mittwochabend seine Eröffnungsrede zur Würdigung der „Hünxer Helden“ 2019. „Menschen, die als Sportler an ihre Grenzen gehen und unseren Ort über die gemeindegrenzen hinaus repräsentieren“, so Buschmann im Sitzungssaal des Hünxer Rathauses. „Sie alle sind Vorbilder!“

Eine Sportlerin, die trotz schwerer Verletzung nie aufgegeben hat, ist Simone Boié: „Ich habe mir Mitte des Jahres beim Verladen eines Pferdes den Schienbeinkopf gebrochen und musste eine zehnwöchige Pause einlegen“, so die 28-Jährige. Auch die Europameisterschaft für ländliche Vielseitigkeitsreiter musste die Hünxerin verletzungsbedingt absagen.

Trotzdem konnte sich Boié mit ihrem zwölfjährigen Oldenburger Scotch in diesem Jahr das Goldene Reitabzeichen sichern. Eine Auszeichnung, die sich die Industriekauffrau hart erarbeitet hat: „Ich bin fast jeden Tag drei Stunden reiten. Das ist stressig, aber ich mache das sehr gerne.“ Ein Ziel für das kommende Jahr hat sich Boié auch schon gesetzt: „Ich will mit Scotch unbedingt zur Europameisterschaft.“

Volleyballerinnen des STV Hünxe feiern Oberliga-Aufstieg

Eine besondere Erfolgsgeschichte haben auch die Volleyballerinnen des STV Hünxe geschrieben. Erstmals gelang dem Verein in der vergangenen Saison der Sprung in die Oberliga. „Wir waren einfach stolz auf das, was wir zusammen geschafft haben“, erinnert sich die neue Kapitänin Jaqueline Höke an den Moment des Aufstiegs.

Auch in der aktuellen Saison begeistert das Team seine Zuschauer. Nach fünf Spieltagen belegt der Aufsteiger mit zehn Punkten überraschend den dritten Platz. „Es macht einfach Spaß zu sehen, dass wir auch eine Liga höher so gut mitspielen können“, so Höke. Den Klassenerhalt haben die Volleyballerinnen fest bereits eingeplant: „Das sollten wir locker hinkriegen.“

Dass die Hünxer Sportler auch international für Aufsehen sorgen können, beweisen gleich mehrere Athleten: Wakeboarder Wanley Fendrich, der in diesem Jahr mit gerade einmal 14 Jahren Deutscher Meister wurde, befindet sich zur Zeit bei der Weltmeisterschaft in Abu Dhabi. Nationalspielerin Linda Dallmann, die beim STV Hünxe mit dem Fußballspielen begann und mittlerweile beim FC Bayern München unter Vertrag steht.

„Hünxer Helden“ 2019 dürfen sich ins Goldene Buch eintragen

Oder auch die Athletinnen und Athleten des 1. Budokan Hünxe. Allen voran die beiden Kampfsportler Jasmin Siebelitz und Andreas Gramsch, die sich 2019 bei den Weltspielen für Menschen mit einer Beeinträchtigung die Gold- und Silbermedaille sicherten. Jasmin Siebelitz hatte bereits bei den World Games 2015 in Los Angeles den ersten Platz belegt und konnte ihren Titel in diesem Jahr souverän verteidigen. Zum Dank für die Auszeichnung „Hünxer Helden“ unterhielten die Mitglieder des 1. Budokan Hünxe die Gäste im Sitzungssaal des Hünxer Rathauses mit einer einstudierten Gesangseinlage.

Auch die Leichtathleten des STV Hünxe haben 2019 wieder zahlreiche Einzel- und Teamwettkämpfe gewonnen. Darunter die 60er-Mannschaft, die sich bei den Deutschen Meisterschaften im Team die Goldmedaille sicherte. Oder auch die 70er-Mannschaft, bei der es im Team immerhin für Bronze reichte. Der Preis für die jüngsten „Hünxer Helden“ ging an die U12-Junioren des TC Drevenack, die den Aufstieg in die Bezirksklasse A des Tennisverbandes Niederrhein feierten.

Zum Dank für die tollen Leistungen bekamen alle Sportlerinnen und Sportler von Bürgermeister Buschmann eine Urkunde überreicht. Zudem durften sich die „Hünxer Helden“ in das Goldene Buch der Gemeinde Hünxe eintragen.