HSG Hiesfeld/Aldenrade rupft den Adlern die Federn

Mit reichlich Vorschusslorbeeren war die DJK Adler Königshof in die Sporthalle am Driesenbusch gekommen, um zwei Punkte im Aufstiegsrennen mit nach Hause zu nehmen. Die abstiegsbedrohten Oberliga-Handballer der HSG Hiesfeld/Aldenrade machten der Mannschaft von Marius Timofte aber einen gehörigen Strich durch die Rechnung und fertigten die Krefelder mit 38:31 (21:14) ab.

Schon in der Anfangsphase begann die HSG vorne wie hinten engagiert. Besonders Kevin Kirchner glänzte in der Offensive immer wieder mit einfachen Toren und klugen Anspielen an den Kreis. Nach ein paar Fehlversuchen kam auch Lennart Blum auf der halbrechten Seite immer besser ins Spiel und wurde eine wichtige Komponente im Spiel der HSG.

Nach knapp 20 Minuten hatten sich die Gastgeber schon einen vielversprechenden 14:7-Vorsprung herausgespielt. Nicht nur das Abwehrzentrum und Torhüter Adrian Schnier funktionierten, sondern auch die Angriffsformation fand immer wieder einfache Wege durch die Königshofer Abwehrreihe. Die Gäste kamen zwar kurzzeitig auf vier Tore heran, doch die HSG ließ nicht nach und setzte sich zur Pause weiter ab.

Jurziks Einsatz zahlte sich aus

Nach dem Seitenwechsel stellten die Gäste ihre Abwehr um und nahmen Kevin Kirchner in Manndeckung. HSG-Trainer Harry Mohrhoff reagierte und brachte Philipp Jurzik für Lennart Blum. Ein Schachzug, der sich auszahlen sollte. Jurzik traf nicht nur vom Siebenmeterpunkt und aus dem Spiel, sondern sorgte auch für ordentlich Tempo. Auch die wenigen Unterzahlsituationen wurden mit Bravour gelöst. Kreisläufer Nedim Pobric versuchte sich ein ums andere Mal aus dem Rückraum und hatte Erfolg.

Die Krefelder schenkten die Partie aber keineswegs ab und verkürzten eine Viertelstunde vor dem Ende erneut auf vier Tore. Beim Stand von 28:24 zückte Mohrhoff die grüne Karte und bat sein Team zum Timeout. Seine Worte schienen schnell Gehör zu finden, denn die HSG agierte sowohl hinten als auch vorne clever. Ballgewinne in der Defensive wurden schnell in Tempogegenstöße umgewandelt, und wenn es hinten mal nicht so lief, dann war da immer noch ein starker Adrian Schnier zwischen den Pfosten. In nur fünf Minuten bauten die Gastgeber ihren Vorsprung wieder auf 33:24 aus und sorgten so auch für die Vorentscheidung (50.).

In den Schlussminuten bekam Youngster Sören Hillig noch ein paar Minuten im Tor. Auch er machte seine Sache sehr ordentlich. Harry Mohrhoff hatte sich während des Spiels zwar einen Hexenschuss zugezogen, strahlte aber dennoch übers ganze Gesicht: „Die Körpersprache war bei den Jungs von Beginn an da. Die Jungs haben mir nach dieser Woche auch wirklich ein Geschenk gemacht. Ich möchte da auch keinen einzelnen hervorheben, das war eine geschlossene Mannschaftsleistung.“ Bei allem Lob fand Mohrhoff aber auch ein kleines Haar in der Suppe: „Wir hätten teilweise noch intensiver auf die Lücken gehen müssen, als Kevin in Manndeckung war, aber in Summe war das schon gut. Hoffentlich können wir die bestehende Euphorie jetzt mit über das spielfreie Wochenende nehmen.“

HSG: Schnier, Hillig; Berner (2), Homscheid (2), Schwarz, Pobric (5), Marijanovic (1), Kirchner (8), Jurzik (7/4), Blum (5), Jüngling (4), Ebbing (2), Terhorst (2).