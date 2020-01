Dinslaken. In der Frauenhandball-Landesliga kam es am Wochenende zum Derby zwischen dem MTV Rheinwacht Dinslaken und der HSG Hiesfeld/Aldenrade II.

HSG Hiesfeld/Aldenrade II setzte sich im Derby durch

In der Frauenhandball-Landesliga kam es am Wochenende zum Derby zwischen dem MTV Rheinwacht Dinslaken und der Zweitvertretung der HSG Hiesfeld/Aldenrade. Nachdem die HSG II in der laufenden Spielzeit bereits überzeugen konnte und in der Tabelle auf Platz drei überwinterte, läuft es für den Tabellenzwölften MTV bis dato noch unrund. Dennoch begegneten sich beide Teams über weite Strecken auf Augenhöhe und lieferten sich insbesondere im ersten Durchgang eine spannende Partie. Am Ende gewann die HSG Hiesfeld/Aldenrade II mit 22:16 (10:8) erwartungsgemäß gegen einen personell geschwächten MTV, der jedoch lange Zeit stark dagegen hielt.

Zu Beginn der Partie überzeugten beide Teams zunächst durch eine gute Abwehrleistung. Die Gäste gingen schnell mit zwei Toren in Führung, schafften es jedoch nicht, diese weiter auszubauen. Stattdessen nutzten die Gastgeberinnen ihre Chancen im Angriff konsequent, glichen nach knapp 15 Minuten zum 4:4 aus und gingen kurze Zeit später mit 6:4 in Führung. Doch die HSG-Reserve schaffte es, die Partie noch vor der Halbzeit erneut zu ihren Gunsten zu drehen, und stellte auf 10:8.

Frischer aus der Kabine

In der zweiten Hälfte kamen die Gäste frischer aus der Kabine und übernahmen mehr und mehr die Kontrolle. Immer wieder setzte sich Nicole Schulte-Euler am Kreis durch und brachte ihre Mannschaft mit insgesamt sieben Treffern auf Siegeskurs. Zwar schafften es die MTV-Damen vor allem defensiv, lange dagegen zu halten, mussten sich am Ende jedoch gegen zu starke Hiesfelderinnen geschlagen geben.

Für MTV-Coach Sascha Zwanzig-Zeh war es trotz der Niederlage ein gelungener Auftritt: „Wir haben in meinen Augen eine gute Partie gezeigt. Vor allem in der ersten Hälfte haben wir toll dagegen gehalten und trotz einiger personeller Ausfälle gut mitgespielt“, erklärte der Übungsleiter. Weniger erfreut über den Verlauf des ersten Durchgangs war Guido Lai, Trainer der HSG II, nach der Partie: „Wir haben das Handballspielen zu Beginn komplett eingestellt, das war größtenteils Standhandball. Nach der Pause haben wir es dann besser gemacht.“

MTV: Lüttich, Körner, Tshimanga-Dilangu (1), Barton (1), Cichaszek (1), Czeslik (5/2), Stramka (1), Zeh (2), Schmidtke (1), Spiecker, Gerau (1), Beuke (3).

HSG II: Bilek, Lai (1), Köster (3), Tenten, Gülicher (2), Schulte-Euler (7), Limprecht, Völlings (4), Brock (2), Golley, Grunow (2), Herms (1).