In der Handball-Landesliga erlebte die HSG Hiesfeld/Aldenrade II beim TV Borken ein Debakel. Die Mannschaft von Trainer Jörg Schnier, die das Hinspiel mit 29:17 gewonnen hatte, lieferte beim 14:35 (7:15) eine desolate Vorstellung ab. Da konnten auch die frühe Anwurfzeit, das Harzverbot in der Sporthalle Mergelsberg und die personellen Probleme nicht als Entschuldigung herhalten.

Bis zum 5:7 (15.) konnten die Rot-Weiß-Violetten die Partie offen gestalten. Dann brachen alle Dämme, und Borken sorgte mit einem 8:0-Lauf noch vor der Pause für klare Verhältnisse. „In der Pause hatten wir uns nochmal etwas vorgenommen. Doch beim 7:20 wusste ich, dass es leider nur heiße Luft war“, war Schnier restlos bedient: „Das war ein Untergang durch Selbstaufgabe.“ Seinen Torhütern Jan Vorwerk und Frederik Barth bescheinigte Schnier eine starke Leistung; „von den Feldspielern kann ich leider keinen positiv erwähnen“. Am Samstag (15.45 Uhr, Driesenbusch) ist gegen den TuS Lintfort Wiedergutmachung angesagt.

HSG II: Brock, Oestermann (je 3), Plattner (2), Möhle (2/1), Metzner (1/1), Matic, Roskosch, Schulz.

Am Ende riss der Faden

Bis in die Schlussphase sah die zweite Mannschaft des MTV Rheinwacht Dinslaken gegen den TV Biefang wie der sichere Sieger aus. In den letzten Minuten der über weite Strecken ausgeglichenen ersten Halbzeit hatte sich der MTV bereits eine 15:11-Halbzeitführung herausgespielt und schien auch nach der Pause lange auf Siegeskurs zu steuern. In der 52. Minute führte die Mannschaft von Trainer Jörg Schwarz, die weiter auf die verletzten Yannick Pieper und Marvin Nahlmann verzichten musste, mit 26:22 – doch dann riss der Faden. Bis zum Abpfiff gelang nur noch ein Tor, während die Gäste sechsmal trafen und sich den 28:27 (11:15)-Sieg sicherten.

MTV II: Sprehn, Steffel; Enders (2), Schröer, Hosters, Czeslik (9/3), d’Auria (1), Frank (2), Hetzel (7), Käfer (1), Ahls, F. de Lede (5).

Mehr Artikel zum Sport aus Dinslaken, Voerde und Hünxe

Da der dritten Mannschaft des MTV Rheinwacht Dinslaken beim heimstarken TV Schwafheim nur neun einsatzfähige Spieler zur Verfügung standen, war die Devise vor dem Spiel, sich so teuer es geht zu verkaufen. Dies sollte gelingen, dennoch stand am Ende eine 14:23 (9:9)-Niederlage. Die Gäste starteten mit einer aggressiven Abwehr und nutzten ihre Chancen konsequent aus. In der 20. Minute spiegelte sich das in einer 9:4-Führung wieder. In den nächsten zwanzig Minuten wollte dann allerdings so gut wie nichts mehr gelingen. Danach kamen die Dinslakener wieder auf und hielten den Rückstand bis zur 50. Minute bei drei Toren (14:17). In den letzten zehn Minuten ging dem MTV aber die Puste aus.

MTV III: J. Terwiel, L. Kemmerling (1), Gorris (2), Hagenström, Tielmann (1), Klett (1), M. Kemmerling (4), L. Terwiel (5/1), Witt.