HSG Hiesfeld/Aldenrade II baut ihre Erfolgsserie aus

Die Landesliga-Handballerinnen der HSG Hiesfeld/Aldenrade II bauten ihre Erfolgsserie aus und blieben mit dem 26:22 (10:15)-Erfolg gegen die dritte Mannschaft des TV Aldekerk zum fünften Mal in Folge ungeschlagen. Damit verdrängte die HSG den TSV Bocholt (23:30 beim Uedemer TuS) vom zweiten Rang hinter Ligaprimus HG Karst/Büttgen.

„Am Anfang war unsere Abwehr schlecht. Wir waren nicht bereit, das Spiel anzunehmen, und lagen auch verdient hinten. In der Halbzeit ging dann ein Ruck durch die Mannschaft und wir haben in der zweiten Hälfte Tor für Tor aufgeholt. Nach der Pause war es eine super Mannschaftsleistung“, berichtete HSG-Trainer Guido Lai. Kurz vor der Pause war die Spielmacherin der Aldekerkerinnen umgeknickt, was den Gastgeberinnen zusätzlich in die Karten spielte. „In der zweiten Halbzeit haben wir dann auch die Abwehrarbeit angenommen. In der ersten Hälfte hat man nicht gesehen, dass wir die zweitbeste Abwehr der Liga haben“, meinte Lai.

HSG II: Bilek, Limprecht; Lai (1), Köster (6), Tenten (1), Gülicher (1), Schulte-Euler (6/3), Völlings (3), Brock, Golley (2), Grunow (6/2), Herms.

Die Damen des MTV Rheinwacht Dinslaken befinden sich dagegen am anderen Ende der Tabelle mitten im Abstiegskampf. Bei der HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen mussten die Dinslakenerinnen trotz einer 12:9-Halbzeitführung eine 20:24-Niederlage hinnehmen. „Es scheint so, dass wir zu wenig Kondition haben. In der ersten Halbzeit haben wir noch gut dagegenhalten. Dazu hat Julia Schäfer einige hundertprozentige Chancen vereitelt. In der zweiten Halbzeit war dann die Luft raus und wir waren in zu vielen Situationen unkonzentriert“, fasste MTV-Trainer Sascha Zwanzig-Zeh die Begegnung zusammen.

Im ohnehin ersatzgeschwächten Kader verletzte sich zu allem Überfluss auch noch Noa Cichaszek an der rechten Schulter (10.), spielte allerdings erst weiter, ehe sie im Verlauf der zweiten Halbzeit nicht mehr weiterspielen konnte. Außerdem fiel Carina Czeslik in der Schlussphase ebenfalls angeschlagen aus. „Wir haben mit Andrea Pfeifer und Angelina Kirstein zwei Leistungsträgerinnen verloren und haben darüber hinaus viele Verletzte. Wir hoffen, dass wir den Kader noch verstärken können, um irgendwie den Abstieg zu verhindern“, erklärte Zwanzig-Zeh.

MTV: Lüttich, Schäfer; Körner (1), Barton (1), Cichaszek (1), Czeslik (4/1), Zeh (6), Schmidtke, Plett (2), Maas (1), Beuke (4).