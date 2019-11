Hiesfelder Trainer warnt: „Der Kopf muss mitspielen“

Marcus Behnert ist mit seinen 36 Jahren noch ein vergleichsweise junger Trainer. Trotzdem hat der Oberhausener, der seit Beginn der Saison den TV Jahn Hiesfeld trainiert und die „Veilchen“ mit recht komfortablem Fünf-Punkte-Vorsprung an die Spitze der Landesliga-Gruppe 1 geführt hat, schon so einiges erlebt. Dass ein souveräner Tabellenführer beim Schlusslicht unterliegt, gehört ebenfalls zu Behnerts Erfahrungsschatz. Und so tritt der Jahn-Coach die Reise zum Tabellenletzten VfB Solingen (Sonntag, 14.30 Uhr) auch mit einer gehörigen Portion Respekt an. „Der Kopf muss auf jeden Fall mitspielen, denn der Gegner hat gegen uns nichts zu verlieren“, warnt Behnert.

Nichtsdestotrotz gehört die Partie in Solingen auch für den Hiesfelder Übungsleiter in die Kategorie „Pflichtaufgabe“. Wenn sein Team „zu 100 Prozent konzentriert“ sei und geduldig agiere, stünden die Chancen auf den fünften Dreier in Serie gut. „Wir haben 90 Minuten Zeit. Wenn wir am Ende mit 1:0 gewinnen, bin ich auch zufrieden. Es geht nur um die drei Punkte“, sagt Behnert.

Solingen holt alle acht Punkte zu Hause

Dem Jahn-Trainer ist in der Vorbereitung der Partie auch nicht entgangen, dass die Solinger, die am Tabellenende ein Spiel weniger absolviert haben als die knapp davorliegende Konkurrenz aus Steele und Hamborn, alle ihre acht Punkt auf dem heimischen Kunstrasenplatz „Am Bavert“ geholt haben – einen davon beim 1:1 gegen den bislang hartnäckigsten Jahn-Verfolger FSV Duisburg. „So blind können die also nicht sein“, findet Behnert, der erwartet, dass sich sein Team nicht – wie in der Saison schon häufiger geschehen – eine schwächere erste Halbzeit leistet: „Das letzte dieser Spiele liegt jetzt aber auch schon ein paar Wochen zurück, so dass man da durchaus auf einen Reifeprozess hoffen kann.“

Spors muss noch einmal aussetzen

Zu einer solch positiven Entwicklung gehört sicherlich auch, die Begegnung beim Kellerkind aus der Klingenstadt mit der gebotenen Ernsthaftigkeit anzugehen. Weiter nicht zum Hiesfelder Spieltagskader gehören die drei Langzeitverletzten Jonas Kisters, Danilo Curaba und Phil Klemm. Auch Pascal Spors muss nach seiner roten Karte aus dem letzten Heimspiel gegen Duisburg 1900 noch ein letztes Mal aussetzen. Behnert stehen damit genau die Akteure zur Verfügung, die vor Wochenfrist mit 1:0 in Remscheid siegten. Und ein 1:0, das würde dem Hiesfelder Trainer ja auch in Solingen genügen.