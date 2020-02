Dinslaken. Marcus Behnert, Coach des TV Jahn Hiesfeld, appelliert an die Einstellung seiner Fußballer. Am Samstag gastiert sein Team beim SV Wermelskirchen.

Das Aus im Kreispokal soll nicht ganz umsonst gewesen sein. Die 2:4-Niederlage beim A-Ligisten GSG Duisburg am Mittwoch darf, so findet Marcus Behnert, seinen Schützlingen zumindest eine Lehre sein. Denn es war vor allem die fehlende Einstellung, die der 36-Jährige als Hauptursache für die überraschende Schlappe ausmachte. Ein Makel, den sich die Fußballer des TV Jahn Hiesfeld auch im Landesliga-Titelrennen nicht werden leisten können. Schon am Samstag um 15 Uhr muss im Nachholspiel beim Aufsteiger SV Wermelskirchen die Attitüde unbedingt wieder stimmen, wenn die „Veilchen“ den noch recht komfortablen Vorsprung auf die Verfolger wahren wollen.

Behnert erwartet mehr Gegenwehr als in Hamborn

Am Mittwoch bekamen zahlreiche Akteure aus der zweiten Reihe ihre Chance. In Wermelskirchen dürfte die Hiesfelder Startelf nun wieder deutlich mehr Ähnlichkeit mit dem Aufgebot haben, das am vergangenen Sonntag souverän mit 5:0 bei Hamborn 07 gewann. „Daraus haben die Jungs einiges an Selbstvertrauen gezogen. Wir können die Aufgabe deshalb auch durchaus selbstbewusst angehen. Wir werden aber sicher auf mehr Gegenwehr treffen als in Hamborn“, glaubt Behnert.

Pascal Spor fällt aus

Pascal Spors wird dem TV Jahn in Wermelskirchen nicht helfen können. Der routinierte Allrounder sah sich schon die Partie bei der GSG mit Kamillentee vom Spielfeldrand aus an, die Erkältungssymptome haben sich im Laufe der Woche aber noch verschlechtert. Wann Youngster Metehan Türkoglu, der seit Wochen über Rückenschmerzen klagt, in den Kader zurückkehren kann, ist schwer abzuschätzen. Neuzugang Tevfik Kücükarslan, im Winter vom Oberligisten Schonnebeck an den Rotbach gewechselt, soll immerhin bald – dann mit Spezialmaske – voll ins Mannschaftstraining einsteigen können.

Bis auf Spors, Türkoglu und Kücükarslan kann Behnert beim Aufsteiger, gegen den sich sein Team im Hinspiel beim 4:0-Erfolg lange recht schwer tat, aus dem Vollen schöpfen. Wirklich Gedanken machen muss sich der Jahn-Coach im Vergleich zum Hamborn-Spiel wohl aber nur über einen Vertreter für den erkrankten Spors.

„Wenn wir von der ersten Minute an 100 Prozent geben, dann sind wir nur ganz schwer zu schlagen“, sagt Behnert, der von seinen Akteuren im Aufstiegskampf nun erwartet, dass die richtige Einstellung als „Basis“ weiterer Erfolge immer vorhanden ist: „Wir haben noch 14 Spiele vor uns. In denen müssen wir brutal abliefern.“