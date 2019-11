Hiesfeld trifft gegen Genc Osman auf einen alten Bekannten

Obwohl der TV Jahn Hiesfeld bei Landesliga-Schlusslicht VfB Solingen vor zwei Wochen einen ungefährdeten 7:1-Erfolg eingefahren hatte, war Marcus Behnert mit dem Auftritt seiner Mannschaft nicht ganz zufrieden: „Auch in Solingen sind wir die ersten 15 Minuten wieder schlecht ins Spiel gekommen“, kritisiert der Trainer. „Das konnten wir in dieser Saison noch nicht komplett abstellen.“

Im Heimspiel gegen Genc Osman Duisburg (Samstag, 16 Uhr) müsse sein Team hingegen von Anfang an hellwach sein, warnt Behnert: „Genc Osman zählt vom Kader her zu den Top vier der Liga. Wir haben großen Respekt.“ Mit Samet Sadiklar hat der Tabellensechste zudem einen Stürmer in seinen Reihen, der mit 14 Toren und drei Vorlagen zu den besten Torjägern der Hinrunde zählt: „Ich kenne Samet aus seiner Zeit in Klosterhardt. Er hat in der Landesliga jedes Jahr abgeliefert, auch bei Duisburg 1900 oder jetzt bei Genc Osman.“

Torjäger Sadiklar konnte sich in Hiesfeld nicht durchsetzen

In der Saison 2016/17 war Sadiklar zum TV Jahn Hiesfeld gewechselt, nachdem er in Klosterhardt 26 Tore in nur einer Saison geschossen hatte. Beim damaligen Oberligisten konnte sich der Torjäger jedoch nie durchsetzen. Er verließ den Verein nach nur einem halben Jahr in Richtung DSV 1900. „Bei uns hat er seine Qualitäten nicht zeigen können“, so Behnert. „Trotzdem ist er ein sehr gefährlicher Stürmer.“

Auch auf Mittelfeldspieler Justin Bock müsse seine Mannschaft aufpassen: „Justin ist natürlich Hammer“, lobt Behnert. „Aber es ist jetzt nicht so, dass wir uns mit einzelnen Spielern des Gegners beschäftigen. Der Fokus liegt auf uns.“ Wenn sein Team gegen Genc Osman erneut ans Limit geht, sei der Tabellenführer vor heimischer Kulisse der Favorit.

Mittelfeldspieler Nico Kuipers fällt bis Ende des Jahres aus

Ein Halbjahreszeugnis will Behnert seiner Mannschaft trotz 13 Siegen in den vergangenen 15 Spielen aber erst in der Winterpause ausstellen: „Ich habe mir vorgenommen, kein verfrühtes Fazit zu ziehen“, so der Coach. „Wir haben jetzt drei ganz wichtige Spiele vor uns. Vorher ist die Tabelle noch nicht viel wert.“ Nach dem Spiel gegen Genc Osman kommt es zum Spitzenduell mit dem FSV Duisburg. Danach treten die „Veilchen“ bei BW Mintard an.

Verzichten muss Behnert bis Ende des Jahres auf Nico Kuipers. Der Mittelfeldspieler hat sich einen Innenbandanriss zugezogen. „Wir konnten den Aderlass aber immer gut kompensieren“, so der Trainer. „Dafür reichen gegen Genc aber keine 45 guten Minuten.“